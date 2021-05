CBD-Hanf angeboten: Besorgter Bürger ruft die Polizei

Oberhausen. Besonderer Rauschgift-Fahndungseinsatz der Polizei Oberhausen im Stadtnorden: CBD-Hanf als Warenangebot. Eine Streifenwagenbesatzung rückt aus.

Im April hat die Polizei Oberhausen zusammen mit den Fahndern in Essen vor illegalen CBD-Produkten gewarnt, die Verkäufer an immer mehr Verkaufsstellen öffentlich anbieten. Jetzt gibt es einen aktuellen Fall dazu.

Am Donnerstag, 20. Mai, informierten besorgte Bürger die Polizei Oberhausen über verdächtige CBD-Produkte, die in einem Verkaufs-Aufsteller im Kassenbereich einer Tankstelle an der Kirchhellener Straße angeboten wurden. Eine Streifenwagenbesatzung fand dort tatsächlich zahlreiche Produkte, die als „Hanfblütentee“ mit einem Wirkstoffgehalt von weniger als 0,2% THC (= Tetrahydrocannabinol) zum Verkauf bereitstanden.

Polizei: Geringer Rauscheffekt – trotzdem illegal

Auch wenn solche Produkte nur einen vergleichsweise geringeren Rausch-Effekt erzeugen können, seien Verkauf und Erwerb und damit auch der Besitz dieser Cannabisprodukte nach dem Betäubungsmittelgesetz (BtMG) grundsätzlich strafbar, unterstreicht die Polizeipressestelle. Durch den Verkauf von THC-haltigem und konsumfähigem Material, mache sich der Betreiber wegen Handels und der Käufer wegen Besitzes von Betäubungsmitteln strafbar. Den Verkäufer erwarte beim Verkauf sogar ein Strafverfahren wegen illegalen gewerblichen Handels von Betäubungsmitteln, das mit einer Freiheitsstrafe von nicht unter einem Jahr bestraft werde.

Weitere Ermittlungen

Nach Rücksprache mit dem Rauschgiftkommissariat sei der gesamte „Warenbestand“ von über 100 Produkten sichergestellt worden. Ob dem Tankstellenbetreiber sein illegales Handeln nicht bewusst war, werden nun die weiteren Ermittlungen ergeben. Er wird sich laut Polizei in einem Verfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen.

