Carrera-Rennen erfolgreich: 2400 Euro fürs Hospiz Osterfeld

Wer beim Carrera-Rennen auf der Steuereinheit zu sehr auf die Geschwindigkeit drückt, hat spätestens in der Kurve ein Problem. Mit dem Knopf durch die Wand – so geht‘s nicht. Wie es besser klappt, zeigten die Teilnehmer beim ersten Benefiz-Rennen im „Haus Koopmann“ in Oberhausen.

2400 Euro sammelte die Privatinitiative von Wirt Bernd Greve, Enrico Wauer und Christian Petrich für das Osterfelder Hospiz St. Vinzenz Pallotti. Christoph Matthes (Sieger), Paul Bügers (Zweiter) und Christian Petrich (Dritter) landeten nach schnellen Miniaturauto-Runden auf dem Podest.

Carrera-Rennen: 30 Meter langer Nachbau des berühmten Nürburgring

Zur Belohnung gab es für die Fahrer hinterher glänzende Pokale. Neben den Startgeldern von 20 Euro pro Carrera-Könner sorgte Günther Pannhausen (Wärmedienstfirma MAZ) für eine zusätzliche Großspende, berichten die Veranstalter.

Hobbyfahrer, Gelegenheitspiloten und Fortgeschrittene traten gemeinsam für den guten Zweck an. Das Rennen auf dem 30 Meter langen Nachbau des berühmten Nürburgring, bei dem der Spaß im Vordergrund stand, soll im „Haus Koopmann“ wiederholt werden.