Spenden Caritas sammelt Geschenke für einsame Senioren in Oberhausen

Weihnachten ist nicht mehr weit entfernt – das bedeutet für die meisten Menschen viel Zeit mit der Familie. Doch viele alte Menschen leiden in der für Andere schönsten Jahreszeit unter Einsamkeit. Deshalb möchte die Caritas Oberhausen zum dritten Mal eine Geschenke-Aktion für Seniorinnen und Senioren starten und ihnen zum Fest eine besondere Freude machen.

Die Päckchen werden über den Rohlandshof der Caritas in Alstaden und Lirich gesammelt und verteilt. Die Organisation ruft dazu auf, Pakete in der Größe eines Schuhkartons zu packen und mit kleinen Präsenten zu füllen.

Kleinere Kleidungsstücke oder Rätselhefte sind tolle Geschenke für einsame Senioren

Bekleidung wie Schal, Mütze oder Handschuhe können ebenso verschenkt werden wie Pflegeartikel, Bücher, Kalender oder auch Dinge zur Beschäftigung wie Rätselhefte, Nähmaterialien oder Erwachsenen-Malbücher. Auch über Kaffee, Tee oder Knabbereien freuen sich die Seniorinnen und Senioren. Alkoholika, Tabakwaren oder verderbliche Lebensmittel wie Obst sollten allerdings nicht verschenkt werden.

Die Geschenkkartons können vom 15. November bis 15. Dezember im Rohlandshof der Caritas an der Kewerstraße 56 zwischen 10 und 15 Uhr abgegeben werden. Sie sollten mit einem Hinweis versehen sein, ob damit eher Frauen oder Männer beschenkt werden könnten – oder ob sie sich für beide eignen. In der Vorweihnachtswoche werden die Geschenke unter Einhaltung der Corona-Hygieneregeln an alte, einsame und kranke Menschen verteilt.

Finanzielle Spende an die Caritas ebenfalls möglich

Wer die Aktion finanziell unterstützen möchte, kann das auch mit einer Spende an den Fonds des Caritasverbands Oberhausen „Senioren im Blick“ tun. Alle nötigen Infos: www.caritas-oberhausen.de/spende.

