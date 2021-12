Die Caritas in Oberhausen bietet Menschen einen Zulaufort, die alleine Weihnachten feiern. Im Café Gleis 51 gibt es Mittagessen und gute Gespräche an den Feiertagen.

Krisen und Konflikte Caritas öffnet über die Feiertage für Menschen in Not

Oberhausen. Die Caritas in Oberhausen bietet Menschen, die alleine Weihnachten feiern, einen Ort zum Verweilen. Zudem ist eine telefonische Beratung möglich.

Die Caritas in Oberhausen öffnet ihre Türen auch an den Feiertagen für Menschen, die alleine Weihnachten feiern.

Das Kontaktcafé Gleis 51 an der Mülheimer Straße 111 öffnet über die Weihnachtstage und auch an Neujahr. Jeweils von 12 bis 14.30 Uhr an den Feiertagen und Wochenenden sowie von 10 bis 16 Uhr an Werktagen können Besucher mit 2G-Nachweis Getränke, ein warmes Mittagessen und ein nettes Gespräch bekommen. Wer keinen 2G-Status nachweisen kann, erhält das Mittagessen nach telefonischer Vorbestellung unter 0208-30717791. Alle Besucherinnen und Besucher erhalten zusätzlich ein kleines Präsent.

Erziehungsberatung und Jugendhilfe telefonisch erreichbar

Die Kontakt- und Beratungsstelle für psychisch Erkrankte (KOBS) gleich um die Ecke an der Mülheimer Straße 202 ist ebenfalls geöffnet, allerdings aus Corona-Schutzgründen nur für regelmäßige Besucher und mit Anmeldung unter 0208-94040650. Auch hier bekommen die Besucher durch eine Spende des Rotary-Clubs eine Weihnachtsüberraschung.

Sollte es bei der Familienfeier zu Konflikten kommen, hilft die Caritas auch bei Problemen. Die Erziehungsberatung und die ambulanten Jugendhilfen sind vom 27. bis 30. Dezember unter der zentralen Rufnummer 0208-940440 erreichbar. Bei allen anderen Anfragen können sich Hilfesuchende zwischen den Feiertagen an die zentrale Hilfestelle unter 0208-940410 wenden.

