Caritas Oberhausen sucht ein neues Zuhause für Pflegekinder

Oberhausen. Es ist ein Dilemma: Corona erschwert zurzeit die Suche nach Pflegefamilien. Die Caritas lädt Interessenten deshalb jetzt zur Videoberatung ein.

Corona verstärkt viele soziale Nöte – gerade, weil Kontakte schwierig sind. Das gilt auch für den Pflegekinder-Bereich: Einerseits benötigen nicht plötzlich weniger Kinder ein neues Zuhause auf Zeit, andererseits ist es nochmals schwieriger, neue Pflegefamilien zu finden.

„Der Wille zu helfen ist sicherlich da – aber wir erreichen interessierte Familien im Moment schlicht nicht“, erklärt Jonathan Will, Leiter des Pflegekinderdienstes der Oberhausener Caritas. Deshalb bietet die Caritas jetzt die einfache Möglichkeit, sich per Videokonferenz von den Fachleuten beraten zu lassen: Wie wird man Pflegefamilie? Welche Voraussetzungen gibt es? Wer hilft bei Fragen und Problemen?

Online-Informationsveranstaltung am 11. Februar

Am 11. Februar können Interessierte entweder von 11-12 oder von 17-18 Uhr über das Programm Zoom an der Online-Informationsveranstaltung teilnehmen. Notwendig ist nur eine vorherige Anmeldung per Mail an pflegekinderdienst@caritas-oberhausen.de. Der Pflege-Kinderdienst sendet dann den Link und die Einwahldaten für die Videokonferenz zu.

Gesucht werden Interessierte aus Oberhausen oder angrenzenden Städten, die sich vorstellen können, allein, als Paar oder Familie ein Pflegekind aufzunehmen. Dabei geht es nicht immer um eine langfristige Unterbringung. „Wir suchen besonders Menschen, die als Entlastungsfamilien oder in der Kurzzeitpflege Kinder nur für wenige Stunden, Tage oder Wochen aufnehmen“, erläutert Jonathan Will. „Auch unsere Pflegefamilien der Bereitschaftspflege, die in Notfällen kurzfristig einspringen, brauchen dringend Unterstützung.“ Erste Informationen und die Voraussetzungen, um Pflegefamilie zu werden, finden Interessierte auch unter: www.caritas-oberhausen.de/pflegekinder.