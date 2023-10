Bushido kommt nach Oberhausen - bei seiner letzten Tour?

Oberhausen. Rapper Bushido kehrt nach acht Jahren auf die Konzertbühne zurück. Die König-für-immer-Tour führt ihn in die Arena. So ist die Ticket-Situation.

Der deutsche Rapper Bushido kehrt auf die Konzertbühne zurück. Nach acht Jahren startet der 45-Jährige seine „König für immer“-Tournee. Auch Oberhausen steht im Tourplan. Am Sonntag, 24. März 2024, gastiert Bushido in der Rudolf-Weber-Arena neben dem Centro Oberhausen. Als Motto hat sich der Rapper „B wie Best, Brutal, Back“ ausgesucht.

Die Gastspiele führen den Deutsch-Rap-Veteran in neun Städte in Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Im Vorfeld wurde immer wieder über den Tour-Abschied des Musikers gemunkelt. Tourtitel und eine Stellungnahme des Veranstalters befeuern dies weiter. Dort ist von einem „angemessenen Abschiedsrahmen“ die Rede. Es sei die vermutlich letzte Tour.

Bushido in Oberhausen: Veranstalter spricht von vermutlich letzter Tour

In der Mitteilung heißt es von Bushido selbst: „Ich kann es kaum erwarten, endlich wieder auf der Bühne zu stehen. Ich habe es immer geliebt, live für meine Fans zu spielen. In den letzten Jahren war das aufgrund vieler Herausforderungen in unserem Leben nicht möglich. Umso mehr freue ich mich jetzt, dass es in absehbarer Zeit losgeht. Es wird ein unvergessliches Erlebnis.“ Zuletzt sorgte Bushido mit seinem vor Gericht ausgetragenen Clinch mit Ex-Geschäftspartner Arafat Abou-Chaker für Schlagzeilen.

Ob er wirklich unwiderruflich Ade sagt, bleibt abzuwarten. Zuletzt war schon bei Weltstar 50 Cent vor seiner Tour „The Final Lap“ (Die letzte Runde) über eine baldige Konzert-Rente spekuliert worden. Der Rapper aus New York gastierte erst am vergangenen Sonntag vor 12.500 Fans in der ausverkauften Arena Oberhausen.

Bushido in Oberhausen: Tickets ab 20. Oktober - zunächst nur bei Eventim

Bushido hat für seine Tour die großen deutschen Hallen gebucht. Den Tourauftakt gibt er am 21. März 2024 in der Mercedes-Benz-Arena in seiner Heimatstadt Berlin. Weitere Stationen sind hierzulande Leipzig, München, Frankfurt am Main, Köln und Hamburg. In der Schweiz tritt Bushido noch in Zürich auf sowie im luxemburgischen Esch-Sur-Alzette auf.

Jugendliche unter 16 Jahren dürfen das Konzert nur in Begleitung einer vertretungsberechtigten Person besuchen, teilt der Veranstalter mit. Kinder unter sechs Jahren dürfen gar nicht in die Halle.

Der Vorverkauf für das Konzert in der Arena Oberhausen startet am Freitag, 20. Oktober 2023, ab 12 Uhr zunächst bei Eventim und ab Mittwoch, 25. Oktober 2023, bei den anderen Ticketanbietern. Was die Tickets kosten, ist noch nicht bekannt.

