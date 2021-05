Buschhausener Straße: BOB kritisiert fehlenden Radweg

Oberhausen. Die Fahrbahnsanierung an der Buschhausener Straße läuft weiter auf vollen Touren. BOB meldet sich zu Wort und kritisiert fehlende Radwege.

Das Bündnis Oberhausener Bürger (BOB) fordert einen durchgehenden Radweg von Buschhausen in Richtung Alt-Oberhausen auf der frisch sanierten Buschhausener Straße.

Von einem durchgehenden Radweg in Richtung Alt-Oberhausen fehle hier jede Spur, argumentiert BOB-Ratsmitglied Peter Bruckhoff. „Alle Welt redet von der Mobilitätswende, doch Straßen.NRW spricht offensichtlich eine andere Sprache.“ Da werde eine wichtige Verbindung in Oberhausen aufwendig aus Steuermitteln saniert, doch ein durchgehender Radweg in Richtung Alt-Oberhausen sei derzeit nicht zu erkennen.

Von Buschhausen kommend ende der Radweg plötzlich in Höhe des Baumarkts. Auf dem bereits fertigen Teilstück zwischen der GMVA und der Katharinenstraße fehle der Radweg in Richtung Duisburger Straße. Erst hinter der Katharinenstraße bzw. hinter der Unterführung beginne der Radweg wieder. Ein Fußgängerweg sei im gerade frisch sanierten Abschnitt in Richtung Alt-Oberhausen ebenfalls nicht vorhanden. Das Bündnis Oberhausener Bürger fordert Straßen.NRW auf, die erforderlichen Nachbesserungen in diesem Teilstück vorzunehmen.

