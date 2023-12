Oberhausen Bus und Bahnfahren kostet im nächsten Jahr mehr: Im VRR werden die Preise erhöht. Bis wann bereits gekaufte Tickets noch gelten.

Ab dem 1. Januar 2024 wird Bus- und Bahnfahren im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr teurer. Das Einzelticket im günstigsten Tarif etwa kostet zwanzig Cent mehr. Statt bisher 1,90 Euro müssen Fahrgäste 2,10 Euro zahlen. Das Viererticket für Erwachsene in der Preisstufe K kostet 7,20 Euro statt 6,60 Euro. Auch die Monatskarten wie das Ticket1000 werden teurer. Wer schon ein Ticket erworben hat und es erst im nächsten Jahr nutzen möchte, sollte allerdings ein paar Dinge beachten.

Bereits erworbene Fahrkarten können noch bis zum 31. März 2024 genutzt werden. Darauf weist die Oberhausener Stoag in einer aktuellen Pressemitteilung hin. Dazu zählen: Einzel, 4er-, 10er-Tickets sowie 4-, 24-, 48-Stunden-Tickets und Zusatz-Tickets. Kundinnen und Kunden, die ihre Fahrscheine zurückgeben wollen, haben folgende Option: Wurden die Tickets bei der Stoag erworben, können diese gegen Zuzahlung des Differenzbetrages bis zum 31. Dezember 2026 in allen Stoag-Kunden-Centern gegen Fahrscheine mit dem aktuellen Tarifstand umgetauscht werden. Online erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit auch über die drei Monate hinaus. >>> So informiert die Bahn bald Reisende in Holten und Sterkrade

