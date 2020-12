Coronavirus Bus und Bahn fahren in Oberhausen auch im Lockdown

Oberhausen. Wer von A nach B möchte, kann in Oberhausen weiterhin Bus und Bahn nutzen. Der Verkehrsbetrieb Stoag hält den regulären Fahrplan aufrecht.

Auch die Einsatzwagen und die zusätzlichen „Verstärkerbusse“, wie die Stoag sie nennt, sind bis einschließlich 18. Dezember im Einsatz. So sollen sich die Fahrgäste entzerren, um mehr Abstand zueinander halten zu können. Da die Stoag nahezu alle Busse mit einer Schutzscheibe nachgerüstet hat, können Kunden weiterhin in den Bussen Tickets kaufen. Die Scheibe schützt dabei Fahrer und Fahrgäste.

Die Kundencenter am Hauptbahnhof und am Bahnhof Sterkrade sind regulär geöffnet, das Kundencenter an der Haltestelle Neue Mitte bleibt ab dem 16. Dezember geschlossen.