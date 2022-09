Beim Weltkindertag am Dienstag, 20. September 2022, geht es um die Rechte der Kinder. Da dieser Tag für die meisten Eltern aber ein Arbeitstag ist, hat sich das Kinderbüro Oberhausen tolle Aktionen für Sonntag, 25. September, einfallen lassen (Symbolbild).

Weltkindertag Buntes Spiel- und Sportprogramm für die Kinder in Oberhausen

Oberhausen. Weltkindertag: Für die Kinder in Oberhausen verwandelt sich das Gelände des Stadtsportbundes am Sonntag, 25. September, in ein Bewegungsparadies.

Das Kinderbüro der Stadt Oberhausen hat sich anlässlich des Weltkindertages für Sonntag, 25. September, etwas ganz Besonderes einfallen lassen: In der Zeit von 13 bis 17 Uhr lautet dann auf dem Gelände des Stadtsportbundes an der Lindnerstraße 2a das Motto „Zusammen bewegen wir was!“.

Gemeinsam mit Kindergärten, Vereinen und Institutionen ist ein spannendes Programm mit vielen Attraktionen für Kinder entstanden, das extra auf den für möglichst viele Familien arbeitsfreien Sonntag gelegt worden ist. Denn der eigentliche Weltkindertag fällt in diesem Jahr auf den Dienstag, 20. September. Während der Corona-Pandemie aber vermissten viele Kinder vor allem auch Bewegungs- und Sportangebote. Deshalb verwandelt sich für sie nun das Gelände des Stadtsportbundes am 25. September in ein Bewegungsparadies.

Tanzworkshop lockt vor die Bühne

Von Bewegungsbaustellen, Hüpfburgen, Hindernisparcours bis hin zu zahlreichen Bastel- und Spielaktionen gibt es Angebote zum Mitmachen und Ausprobieren. Eröffnet wird der Oberhausener Weltkindertag um 13.30 Uhr von Bürgermeister Werner Nakot. Im Anschluss lädt der Verein zur Betreuung von Schulkindern zu einem Tanzworkshop vor der Bühne ein.

Sie wollen keine Nachrichten aus Oberhausen verpassen? Dann bestellen Sie unseren kostenlosen abendlichen Newsletter: Hier geht’s zur Newsletter-Anmeldung

Sie möchten mehr Nachrichten und Geschichten aus Oberhausen lesen? Hier geht’s zur WAZ-Stadtseite Oberhausen

Die WAZ Oberhausen finden Sie auch auf Facebook: Hier geht’s zur Facebookseite

Tanzvorführungen vom TSK Schwarz Gold Oberhausen, der Mini Stars Cheerleader sowie ein Folkloretanz der Türkischen Gemeinde Oberhausen ergänzen das Programm. Auch die Maskottchen Theo Tonne vom Umweltbereich der Stadt Oberhausen, der Underdog von RWO und EVO-Maskottchen Rasmus lassen es sich nicht nehmen, dabei zu sein. Für viel Spaß will außerdem der Kinderliedermacher „Buddy Ollie“ sorgen. Natürlich wird auch für das leibliche Wohl gesorgt. Für alle, die mit dem ÖPNV anreisen, gibt es auch noch diese gute Nachricht: Alle Kinder unter 15 Jahren können am 25. September kostenlos mit den Stoag-Bussen zum und vom Stadtsportbundgelände fahren.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen