Bunte Kreuze auf dem Saporishja-Platz – Das steckt dahinter

Oberhausen. Weiße und pinkfarbene Kreuze „zieren“ den zentral gelegenen Saporishja-Platz in Oberhausens Innenstadt. Passanten rätseln über deren Herkunft.

Rätselraten auf dem Saporishja-Platz in der Oberhausener Innenstadt: Immer wieder bleiben Passanten stehen, die Stirn in Falten gelegt. Fragende Blicke an einen Vorbeigehenden, doch auch der kann nur mit den Schultern zucken. Jemand hat weiße und pinkfarbene Kreuze auf den Boden gesprüht, der Platz ist übersät mit ihnen. „Wird der Platz etwa für Bauarbeiten aufgerissen?“, fragt eine besorgte Bürgerin.

Nein, wird er nicht. Die Gewerkschaft Verdi hatte die Kreuze auf den Platz gesprüht – als Abstands-Markierungen für eine Streik-Kundgebung am 15. Oktober. Die Farbe hält sich allerdings hartnäckig, auch zwei Wochen und mehrere teils heftige Regengüsse später haftet die Farbe noch immer am Boden.

Dabei hätte Verdi die Kreuze überhaupt nicht sprühen dürfen. „Sachbeschädigung“, heißt es dazu nach mehrmaliger Nachfrage aus dem Rathaus. Die Stadtverwaltung nimmt nach der Anfrage unserer Redaktion nun Kontakt zu Verdi auf, damit die Kreuze entfernt werden.

Anmerkung der Redaktion: In einer ersten Version des Artikels hieß es, für das Sprühen solcher Markierungskreuze benötige man keine Erlaubnis. Dies war ein Missverständnis der Antwort aus dem Rathaus zu diesem Fall. Die Redaktion hatte folgende Fragen gestellt und diese offizielle Antwort erhalten (im Wortlaut):Braucht man zum Versprühen solcher Markierungen eine Erlaubnis? Antwort der Stadt: „Es gibt zum Besprühen keine Erlaubnisse.“Hatte Verdi eine solche Erlaubnis? Antwort der Stadt: „Wie oben mitgeteilt, kann Verdi eine solche Erlaubnis nicht haben, da sie nicht erteilt wird.“