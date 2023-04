Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht Oberhausen

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, hier beim Jubiläums-Festakt zum 150-Jährigen der Villa Hügel in Essen am 10. Februar.

Oberhausen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kommt am 2. Mai nach Oberhausen. Er interessiert sich für die Erzeugung von erneuerbarem Wasserstoff.

Hoher Besuch hat sich angekündigt: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kommt nach Oberhausen. Am 2. Mai schaut er sich die Betriebsanlagen des Unternehmens Air Liquide auf dem Gelände des Holtener Ruhrchemie-Werkes von OQ Chemicals an.

Anlass für den Besuch: Air Liquide errichtet am Standort Oberhausen mit „Trailblazer“ einen Groß-Elektrolyseur zur Erzeugung von erneuerbarem Wasserstoff. „Der Trailblazer wird an die bestehende Wasserstoff-Pipeline von Air Liquide angeschlossen, um Schlüsselindustrien und die emissionsfreie Mobilität an Rhein und Ruhr mit erneuerbarem Wasserstoff zu versorgen“, heißt es in der Ankündigung von Air Liquide.

Bundespräsident Steinmeier wird am Mittag erwartet. Vorher ist er in Duisburg unterwegs und besucht die Thyssenkrupp Steel AG. Dort wird er auch an einer Diskussionsrunde teilnehmen, Thema: Zukunft grüner Stahl: Chancen und Herausforderungen für das Industrieland NRW“. So kündigt es das Bundespräsidialamt im Internet an. In Oberhausen sind keine Wortbeiträge des Bundespräsidenten geplant.

