Landtagswahlkampf Bundesjustizminister Buschmann redet Samstag in Oberhausen

Oberhausen. Im Landtagswahlkampf schaut Bundesjustizminister Marco Buschmann in Oberhausen-Sterkrade vorbei – und redet mit Bürgern über strittige Themen.

Gut eine Woche vor der Landtagswahl erhält die Oberhausener FDP prominente Unterstützung: Bundesjustizminister Marco Buschmann, FDP-Politiker aus Gelsenkirchen, spricht an diesem Samstag, 7. Mai, um 10 Uhr in Sterkrade zu Bürgerinnen und Bürgern. Treffen kann man den früheren Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion eine halbe Stunde lang am Martha-Schneider-Bürger-Platz vor dem Technischen Rathaus.

„Fantastisch, dass wir Marco Buschmann gewinnen konnten. Er leistet in Berlin herausragende Arbeit und ist dabei so sympathisch und bodenständig geblieben. Wir freuen uns auf diese Veranstaltung!“, wirbt der Oberhausener FDP-Ratsherr Marc Hoff, der für die Liberalen im Wahlkreis Oberhausen 56 (Alt-Oberhausen/Osterfeld) bei der Landtagswahl kandidiert.

Trotz der horrenden Ausgaben für die Bundeswehr und die Bewältigung der Pandemie-Krise pocht Buschmann darauf, die Schuldenbremse so bald wie möglich einzuhalten. Der Jurist hat sich für die Lockerung der Corona-Schutzvorschriften eingesetzt, ist gegen das Instrument einer Mietpreisbremse und für die Abschaffung des Abtreibungs-Info-Verbotes von Ärzten. Buschmann ist Schalke-Fan, kreiert eigene elektronische Musik und feiert als „Star Wars“-Fan die Jedis als „Hüter des Friedens und der Gerechtigkeit“.

