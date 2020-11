Bürgertelefon informiert über künftigen Revierpark Vonderort

Oberhausen. Wie sieht künftig das Freigelände im Revierpark Vonderort aus? Welche Freizeit- und Sportangebote wird’s geben? Der RVR hat aktuelle Infos parat.

Der Regionalverband Ruhr (RVR) informiert online über die aktuellen Planungen in den fünf Revierparks, darunter der Revierpark Vonderort an der Grenze von Oberhausen und Bottrop. Ab dem 17. November sind die Vorplanungen und Konzepte für die Aufwertung der Parks auf der Projekt-Webseite einsehbar. Außerdem wird ein Bürgertelefon freigeschaltet.

An diesem Bürgertelefon sind die jeweiligen Projektleiter der Revierparks präsent und stehen Rede und Antwort zur Revitalisierung der Freizeitanlagen. Es ersetzt die geplanten Informationsabende für Bürgerinnen und Bürger, die coronabedingt ausfallen.

Das Telefon ist am 18. November in der Zeit von 10 bis 15 Uhr besetzt. Unter 0201/2069-549 informieren die passenden Ansprechpartner für die Revierparks Mattlerbusch in Duisburg (10 bis 11 Uhr), Vonderort in Oberhausen/Bottrop (11 bis 12 Uhr), Nienhausen in Gelsenkirchen/Essen (12 bis 13 Uhr), Gysenberg in Herne (13 bis 14 Uhr) und Wischlingen in Dortmund (14 bis 15 Uhr). Neben aktuellen Informationen, Plänen und Grafiken auf der Website geben Ende November auch die Bauschilder in den Revierparks einen Einblick in den aktuellen Planungsprozess. Im nächsten Jahr sollen Bürgerinnen und Bürger zudem an Aktionstagen über Planungsfortschritte informiert werden.

Gesamt-Investition von rund 28 Millionen Euro

Vorbereitende Baumaßnahmen sowie Rodungsarbeiten starten bereits in den kommenden Monaten. Mit einem Gesamt-Investitionsvolumen von rund 28 Millionen Euro will der RVR die Revierparks bis Ende 2022 ökologisch aufwerten und zukunftsweisend umgestalten. Jeder Park erhält aus dem Programm „Grüne Infrastruktur NRW“ 5,5 bis sechs Millionen Euro für die Umsetzung von Maßnahmen.

Weitere Infos: www.revierparks.rvr.ruhr