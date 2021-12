Bürgerbündnis BOB kritisiert Aus für das Niederrhein-Kolleg

Oberhausen. Das Niederrhein-Kolleg wird geschlossen. Für das Bündnis Oberhausener Bürger ein nicht nachzuvollziehender Schritt. Das Land vergebe so Chancen.

Das Bündnis Oberhausener Bürger (BOB) kritisiert die Schließung des Niederrhein-Kollegs (NRK) scharf. „Das Niederrhein-Kolleg ist die einzige Schule der Weiterbildung nach einer Berufsausbildung für Erwachsene in Oberhausen und Umgebung, an der Abitur/Fachabitur erworben werden kann“, hebt das Bündnis die Bedeutung der Institution hervor. Die Schließung reiße „ein großes Loch in das hiesige Bildungsangebot“.

Im Raum steht das Aus schon länger. Das staatliche Kolleg befindet sich in Trägerschaft des Landes NRW. Die schulgesetzliche Vorgabe: Mindestens 240 Studierende müssen die Institution besuchen. Doch die Zahlen sind seit einigen Jahren rückläufig. Nach Angaben des Ministeriums beliefen sie sich in den Jahren 2020/21 auf 197.

Bündnis: Rückgang bei den Studierenden auch wegen der Pandemie

Für BOB ist dies kein ausschlaggebendes Argument. Dass die Zahl der Schülerinnen und Schüler am NRK in der Pandemie abgenommen habe, sei mit Blick auf Ansteckungsgefahr und Schulschließungen absehbar gewesen. Außerdem sei die Bildungseinrichtung an der Wehrstraße gerade jetzt unerlässlich, um die coronabedingten Veränderungen in einigen Wirtschaftszweigen aufzufangen.

Das Bündnis Oberhausener Bürger (BOB) ist nur noch mit zwei Mandatsträgern im Rat vertreten. Neben Ulrich Lütte ist dies Peter Bruckhoff (im Bild), hier während der Ratssitzung in der Luise-Albertz-Halle am vergangenen Montag. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE FotoServices

Diese Möglichkeit habe die Landesregierung nun vertan. „Diese Vorgehensweise ist rücksichtslos und zeugt gerade im Hinblick auf eine Bürgerbeteiligung von einem äußerst ungebührlichen Umgang mit den Beteiligten“, meint der Vorsitzende der BOB-Gruppe im Oberhausener Rat, Peter Bruckhoff.

Kolleg soll am 31. Juli 2023 schließen

Die angekündigte Schließung des Kollegs hatte viele Diskussionen zur Folge bis hin zu einem Sachstandsbericht im kommunalen Schulausschuss. Auch der Oberhausener SPD-Politiker Stefan Zimkeit hatte zunächst den Erhalt der Institution gefordert und später die Nachricht über das Aus scharf kritisiert.

Der nun bekanntgewordene Termin zur Schließung zum 31. Juli 2023 komme für viele dennoch überraschend, meint BOB. „Die noch im Sommer angekündigten Gespräche mit der Landesregierung haben offensichtlich nicht stattgefunden.“ Offenbar seien weder das Kollegium noch die Studierenden über die Schließung informiert worden.

