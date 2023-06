Bürger entscheiden mit: Wo soll ein Baum gepflanzt werden?

Oberhausen. Mehr Grün für Oberhausens Straßen und Plätze: Die Stadt spendiert Bäume und lässt online darüber abstimmen, wo diese hinkommen sollen.

Um Städte an die Folgen des Klimawandels anzupassen, muss viel mehr Grün her. Dies ist spätestens seit den Hitzeperioden der vergangenen Jahre allen bewusst. Bäume sorgen für Schatten in Straßen und auf Plätzen, ein angenehmeres Mikroklima und mehr Aufenthaltsqualität. Das findet auch die Stadt Oberhausen und will deshalb den Baumbestand in der Stadt weiterentwickeln. Um die Suche nach möglichen neuen Standorten zu erleichtern, wird jetzt das bestehende Baum-Konzept durch einen Online-Baummelder ergänzt.

Klimaschutz in Oberhausen: Stadt prüft Vorschläge von Bürgern und pflanzt 755 Bäume

Mit dem Projekt „Oberhausen sucht 1000 Baumstandorte“ hat die Verwaltung bereits zahlreiche Vorschläge von Bürgerinnen und Bürgern gesammelt und hinsichtlich ihrer Eignung als Baumstandorte überprüft. Das Ergebnis: Insgesamt 755 Orte in der Stadt sind bislang als neue Baumstandorte identifiziert, als geeignet eingestuft und bepflanzt worden. Jetzt macht die Stadt es Umweltschützern noch einfacher, mögliche Standorte für neue Bäume zu melden: Über ein neues Beteiligungsportal auf der Homepage der Stadt können potenzielle Baumstandorte angegeben und mit einem Foto dokumentiert werden. Das Formular ist über folgenden Link zu erreichen: https://obhsn.de/baumstandorte.

„Machen Sie mit und helfen Sie uns, die Stadt grüner, schattiger, schöner und klimaresilienter zu machen“, appelliert Oberbürgermeister Daniel Schranz an alle Oberhausenerinnen und Oberhausener. „Melden Sie uns die Standorte im öffentlichen Raum, an denen Sie sich Bäume gut vorstellen könnten.“ Nachdem die Servicebetriebe Oberhausen (SBO) die Voraussetzungen des Standortes von den Bodenverhältnissen über die Lage von Versorgungsleitungen bis zum oberirdischen Platzbedarf geprüft hat, können Fachleute entscheiden, ob dort tatsächlich gepflanzt werden kann.

Sie interessieren sich für Familien-Nachrichten aus dem Ruhrgebiet? Dann melden Sie sich für unseren kostenlosen Newsletter an: Hier geht’s zur Anmeldung.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen