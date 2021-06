Bündnis Sterkrader Wald übergibt Petition an Cem Özdemir

Das Bündnis für den Erhalt des Sterkrader Waldes bei einer Waldbegehung mit Politikerin Bärbel Höhn. Zusammen übergeben die Mitglieder ihre Petition in Berlin an Cem Özdemir.

Oberhausen. Das Bündnis für den Erhalt des Sterkrader Waldes übergibt Petition in Berlin. Die Initiative fordert eine Prüfung der Pläne zum Autobahnausbau.

Das Bündnis für den Erhalt des Sterkrader Waldes übergibt am Freitag, 11. Juni, eine Petition zum Erhalt der Fläche an den Vorsitzenden des Bundesverkehrsausschusses, Cem Özdemir, in Berlin. Insgesamt 55.485 Unterschriften konnten die Mitglieder des Bündnis seit Februar sammeln. Ziel der Petition ist es, die Politik zur Prüfung der Planungen zum Um- und Ausbau des Autobahnkreuzes in Oberhausen zu bewegen. Begleitet wird die Gruppe von Bärbel Höhn, der langjährigen Bundestagsabgeordneten der Grünen, die gemeinsam mit dem Bündnis das Gelände bereits besichtigt hatte.

Das Bündnis fordert zudem die Anpassung des Bundesverkehrswegeplans vor dem Hintergrund der angestrebten Verkehrswende. „Anstatt Millionen für den Ausbau der Autobahnen auszugeben, fordern wir eine klimagerechte Verkehrspolitik und Investitionen in den ÖPNV, in intelligente Systeme zur Verkehrslenkung und in Radwegenetze, um die Mobilitätswende Wirklichkeit werden zu lassen,“ heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung der Initiative. Bereits Anfang Juni hatte das Bündnis bei einer Fahrraddemonstration auf ihr Anliegen aufmerksam gemacht.

______________________________________________________

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Oberhausen verpassen? Dann können Sie hier unseren abendlichen und kostenlosen Newsletter abonnieren! +++

+++ Sind Sie speziell an Corona-Nachrichten aus Oberhausen und der Region interessiert? Dann können Sie hier unseren morgendlichen und kostenlosen Newsletter abonnieren! +++

+++ Sie interessieren sich für Familien-Nachrichten aus dem Ruhrgebiet? Dann abonnieren Sie hier unseren Familien-Newsletter! +++

….

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen