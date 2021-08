Bündnis für den Sterkrader Wald plant Aktionen im August

Oberhausen. Das Bündnis für den Erhalt des Sterkrader Waldes kämpft weiter für den Klimaschutz. Diese Veranstaltungen sind für den August geplant.

Das Bündnis für den Erhalt des Sterkrader Waldes plant mehrere Aktionen für den August. Am 14. und 21. August werden wieder zwei Waldbegehungen in Oberhausen angeboten, die jeweils um 14 Uhr auf dem Parkplatz an der Hiesfelder Straße starten. Wer daran nicht teilnehmen kann oder möchte, kann eine virtuelle Waldführung auf der Plattform YouTube unter https://youtu.be/uyaRHCcthbA ansehen.

Teilnahme am bundesweiten Fahrrad-Protest „Ohne Kerosin nach Berlin“

Darüber hinaus beteiligt sich das Bündnis an der bundesweiten Fahrrad-Protestfahrt „Ohne Kerosin nach Berlin“. Am 26. August starten die Teilnehmer um 16 Uhr am Duisburger Hauptbahnhof – die Kundgebung findet am Ende der Tour auf dem Schmachtendorfer Marktplatz statt. Ziel der Protestfahrt ist, die Aufmerksamkeit vor der anstehenden Bundestagswahl auf die Klimakrise zu lenken.

Das Bündnis will die Kandidaten während der Kundgebung zu entsprechenden Statements auffordern. „In Zeiten, in denen nur noch hartnäckige Klimawandelleugner einen Zusammenhang zwischen Hochwasserereignissen und Klimakrise bestreiten, muss sich die Politik der Klimafrage primär stellen“, stellt Tobias Szczepanski vom Bündnis im Vorfeld klar.

____________________________________________

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Oberhausen verpassen? Dann können Sie hier unseren abendlichen und kostenlosen Newsletter abonnieren! +++

+++ Sind Sie speziell an Corona-Nachrichten aus Oberhausen und der Region interessiert? Dann können Sie hier unseren morgendlichen und kostenlosen Newsletter abonnieren! +++

+++ Sie interessieren sich für Familien-Nachrichten aus dem Ruhrgebiet? Dann abonnieren Sie hier unseren Familien-Newsletter! +++

+++Sie suchen das beste Restaurant im Revier? Oder den schönsten Biergarten? Der neue Gastro-Newsletter gibt Antworten. Und enthält zusätzlich jede Menge News aus der Gastro-Szene im Ruhrgebiet. Hier kostenlos anmelden!+++

Täglich wissen, was in Oberhausen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Oberhausen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen