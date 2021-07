Das Bündnis für den Erhalt des Sterkrader Waldes bietet wieder Waldspaziergänge an

Umwelt Bündnis bietet wieder Waldführungen durch Sterkrader Wald an

Oberhausen. Das Bündnis für den Erhalt des Sterkrader Waldes bietet wieder geführte Waldspaziergänge an. Das sei wegen der niedrigen Inzidenz wieder möglich.

Das Bündnis für den Erhalt des Sterkrader Waldes bietet wieder Waldspaziergänge an. Bei diesem Führungen sollen interessierte Bürgerinnen und Bürger den Sterkrader Wald in Oberhausen kennenlernen und sich zu den geplanten Autobahn-Baumaßnahmen informieren können. Die Termine sind: 16. Juli um 18 Uhr, 24. Juli um 14 Uhr, 31. Juli um 14 Uhr. Treffpunkt und Beginn aller Waldführungen ist der Parkplatz an der Hiesfelder Straße.

So hatten sich bereits beim Fridays-for-Future-Klimacamp Anfang Juli Vertreter aus dem Bündnis vor Ort eingefunden, um mit Camp-Teilnehmern durch den Sterkrader Wald spazieren und dabei dessen Bedeutung für Schmachtendorf und die anderen umliegenden Wohnbereiche zu erläutern. Gerade die von auswärts kommenden FFF-Gäste sollten aus eigener Anschauung erfahren, wie es rund um das Autobahnkreuz von A2, A3 und A 516 im dortigen Wald und Landschaftsschutzgebiet aussieht. Nun wird das Angebot dank niedriger Inzidenzzahlen wieder regelmäßig stattfinden.

________________________________________

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Oberhausen verpassen? Dann können Sie hier unseren abendlichen und kostenlosen Newsletter abonnieren! +++

+++ Sind Sie speziell an Corona-Nachrichten aus Oberhausen und der Region interessiert? Dann können Sie hier unseren morgendlichen und kostenlosen Newsletter abonnieren! +++

+++ Sie interessieren sich für Familien-Nachrichten aus dem Ruhrgebiet? Dann abonnieren Sie hier unseren Familien-Newsletter! +++

+++Sie suchen das beste Restaurant im Revier? Oder den schönsten Biergarten? Der neue Gastro-Newsletter gibt Antworten. Und enthält zusätzlich jede Menge News aus der Gastro-Szene im Ruhrgebiet. Hier kostenlos anmelden!+++

Täglich wissen, was in Oberhausen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Oberhausen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen