Buchreihe feiert die Nacht mit Meistern der Schauerliteratur

Oberhausen. Der Sterkrader Buchhändler Arndt Wiebus empfiehlt die psychologisch präzisen Stories in Middletons „Geisterschiff“: 100 Jahre alt und taufrisch.

Literarisches Licht in dunkle Dimensionen des Daseins bringen die Texte der neuen Reihe ‚Nocturnes’, die im Steidl Verlag erscheinen. Eröffnet wird sie mit Robert Musils „Der Fall Moosbrugger“, Prosper Mérimées „Tamango“ und – zum ersten Mal in deutscher Übersetzung – Richard Middletons „Das Geisterschiff“.

Unter diesem Titel segelt eine Sammlung von 13 Stories, kleinen Erzählungen, die psychologisch präzise Porträts einzelgängerischer Gestalten zeichnen, sensibel ins Deutsche gebracht vom Schriftsteller, Übersetzer und Herausgeber dieser Reihe Andreas Nohl. Er hat auch ein kenntnisreich konzises Nachwort dazu verfasst. Die Besonderheit der für diese Reihe ausgewählten Texte spiegelt den Atem der Nacht, der „Fremdlingin unter den Menschen“, wie Hölderlin sie nennt. Es erwarten also nachtweltliterarische Texte die Leserschaft, solche, die keiner anderen Begründung bedürfen, als sich selbst.

Das Geisterpiratenschiff im Rübenacker

Zurück zum Geisterschiff: Wenn ein Geisterpiratenschiff in einem Rübenacker im englischen Städtchen Fairfield anlandet, darf man sich nicht wundern, wenn nach dessen stürmischem Auslaufen den Rüben ein leichter Rumgeschmack eignet. Middleton erzählt von blauem Blut, Sargverkäufern, der Seele eines Polizisten, von einem Regentag und den Nöten eines Schülers. Und all das, obwohl vor rund 100 Jahren geschrieben, ohne dass historischer Grünspan den Leserblick trübte. Was auch zur Wahrnehmung der exquisiten Ausstattung der schlanken Bände abträglich wäre.

Richard Middleton: Das Geisterschiff. Steidl Verlag, 18 Euro.