Brückenbaustelle Kewerstraße: Erste Bäume gefällt

Die Baustelle an der Bahnbrücke im Bereich Kewerstraße.

Oberhausen. In Alstaden saniert die Deutsche Bahn die Brücke an der Kewerstraße. Erste Bäume sind gefällt. Doch was passiert mit der 100-jährigen Buche?

Die Deutsche Bahn saniert derzeit die Bahnbrücke an der Kewerstraße in Alstaden. Im Umfeld der Baustelle werden bereits Befürchtungen laut, dass es der 100-jährigen Buche dort schon jetzt an den Kragen geht.

DIe alte Buche an der Bahnunterführung Kewerstraße - Bebelstraße in Oberhausen soll im nächsten Jahr gefällt werden. Foto: Gerd Wallhorn / FUNKE / Foto Services

Solche Sorgen weisen die Servicebetriebe Oberhausen (SBO) auf Anfrage der Redaktion zurück. Der Stadtrat habe der Baumfällung im Sommer 2022 zwar grundsätzlich zugestimmt, allerdings dürfe diese – gemäß dem Beschluss – erst unmittelbar vor dem Baubeginn für eine Verbreiterung der Kewerstraße erfolgen.

Verbotszeit für Rodungen muss beachtet werden

Für das Brückenprojekt der Deutschen Bahn sei die Fällung des Baumes nicht notwendig, heißt es. Aus diesem Grund sei mit der Fällung der Buche frühestens im nächsten Jahr zu rechnen. Der Verbotszeitraum für Rodungen (März bis September) müsse dabei beachtet werden.

