Brücken-Abriss in Oberhausen: Arbeiten starten früher

Oberhausen: Alte Bahnbrücke an der Kewerstraße verschwindet bald

Oberhausen. Autofahrerinnen und Autofahrer müssen sich im Stadtsüden bald andere Wege suchen. Die Eisenbahnbrücke wird abgerissen - allerdings früher.

Der Abriss der Bahnbrücke über der Kewerstraße in Alstaden startet früher. Wie die Stadt Oberhausen mitteilt, beginnen die Arbeiten schon am Dienstag, 26. September. Dafür enden sie auch früher: Voraussichtlich am Freitag, 6. Oktober. Für den Abriss und den Neubau muss die Straße komplett gesperrt werden.

Ursprünglich hatte die Deutsche Bahn den Zeitraum von Freitag, 29. September bis Freitag, 13. Oktober genannt. Während der Bauphase reißen die DB-Teams die bestehende Brücke ab und schieben die neue Brücke ein. Zugleich erfolgen Arbeiten an der Oberleitung.

Zum Einsatz kommen unter anderem Bagger und Kräne. Aufgrund der Arbeiten ist die Kewerstraße im Bereich der Eisenbahnbrücke im besagten Zeitraum in beide Richtungen gesperrt. Eine Umleitungsstrecke für den Autoverkehr wird über die Straße Rehmer / Hiberniastraße eingerichtet. Für Fußgänger und Radfahrer richtet die Deutsche Bahn eine barrierefreie Umleitung von der Fischerstraße bis in den Wendehammer Ohrenfeld ein.

Bahn will den Geräuschpegel möglichst gering halten

Trotz des Einsatzes modernster Arbeitsgeräte sei Baulärm leider nicht zu vermeiden, erklärt eine Bahnsprecherin. Die Deutsche Bahn will diesen Geräuschpegel aber auf das nötigste Maß beschränken, wie es heißt. Die Anwohner werden nochmals gesondert über die Arbeiten informiert.

