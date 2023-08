Brücke beschädigt: Straße am RWO-Stadion voll gesperrt

Oberhausen. Auf der Lindnerstraße am Stadion Niederrhein wurde eine Behelfsbrücke beschädigt. Die Straße wird deshalb voll gesperrt. Wie es weitergeht.

Autofahrerinnen und Autofahrer sollten heute einen weiten Bogen um die Lindnerstraße machen: Weil bei Arbeiten eine Behelfsbrücke beschädigt wurde, muss die Straße am Stadion Niederrhein komplett gesperrt werden. Wie die Stadt Oberhausen mitteilt, wird dieses Problem auch noch mindestens morgen bestehen. Erst am Donnerstag, 31. August 2023, kann die Straße voraussichtlich frei gegeben werden – wenn das neue Bauteil eingebaut ist.

Die Straße ist in Höhe der DB-Brücke über den Rhein-Herne-Kanal gesperrt. An dieser Stelle wird an der Fernwärmeleitung gearbeitet. Eine Behelfsbrücke führt seit Baubeginn die aufgebrochene Straße, so dass Lkw und Autos weiterhin die Lindnerstraße passieren können. Doch diese Brückenkonstruktion wurde jetzt beschädigt und kann nicht repariert werden. Deshalb wird eine neue Behelfsbrücke organisiert und in den nächsten Tagen eingesetzt.

Die Lindnerstraße verbindet die Buschhausener Straße und damit die A42 mit dem Stadion Niederrhein, Heimstätte von Rot-Weiß Oberhausen. Fußballfans können nur über diese Straße zu den Spielen kommen. Allerdings findet das nächste Heimspiel des Regionalligisten erst am 16. September gegen Fortuna Köln II statt. Bis dahin sollte die Brücke wieder stehen. Dienstagabend (19 Uhr) tritt RWO im Niederrheinpokal bei Arminia Klosterhardt an.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen