Broschüre soll Oberhausener beim Schulwechsel beraten

Oberhausen. Neue Broschüre der Stadt soll Schülern am Ende der Sekundarstufe I helfen, den weiteren Weg zu finden. Wo die Broschüre zu finden ist.

Eine handwerkliche Ausbildung oder erst ein berufsvorbereitendes Jahr? Ein Bildungsgang am Berufskolleg oder besser ein berufliches Gymnasium? Am Ende der Sekundarstufe I steht für viele Schülerinnen und Schüler eine richtungweisende Entscheidung an: Wie soll es weitergehen? Orientierung bietet die kostenlose Broschüre „Übergänge nach der Sekundarstufe I“.

Die neu aufgelegte Broschüre der städtischen „Koordinierungsstelle Übergang Schule – Beruf“ soll für mehr Übersicht und leichtere Orientierung sorgen. Die Broschüre richtet sich an Eltern, Beratungslehrer, Schulsozialarbeiter sowie alle Ansprechpartner für Jugendlichen.

Zahlreiche Informationen für Schüler in Oberhausen

In der Broschüre sind viele Informationen zur Struktur der städtischen Angebote sowie Ansprechpartner aufgelistet. Die Gliederung bietet einen Überblick über Angebote in den Bereichen Berufsausbildung, Berufsvorbereitung, weiterführende Bildungsgänge in Oberhausen und Nachbarstädten sowie einen Anhang mit Adressen von Beratungsstellen, Maßnahmeträgern, allgemeinbildenden Schulen und Berufskollegs.

Die Broschüre „Übergänge nach der Sekundarstufe I“ wird demnächst an Schulen und Institutionen verteilt und kann zudem auch als pdf auf der Homepage der Stadt heruntergeladen werden: https://fal.cn/broschuere_uebergang_schule_beruf. Auf Wunsch kann auch ein Druckexemplar bei der Stadt Oberhausen bezogen werden. Interessierte wenden sich an Michael Ringert: michael.ringert@oberhausen.de.