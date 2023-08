Brennendes Auto sorgte für Stau auf der A 42 bei Oberhausen

Oberhausen. Auf der A 42 bei Oberhausen stand am Mittwoch ein Auto lichterloh in Flammen. Die Feuerwehr löschte schnell, doch es kam zu mehreren Staus.

Brennendes Auto auf der A 42: Dieser Notruf erreichte die Oberhausener Feuerwehr am Mittwochmittag. Das Fahrzeug stand, lichterloh in Flammen, in der Ausfahrt Oberhausen-Zentrum, ganz in der Nähe der Konrad-Adenauer-Allee.

Die Feuerwehr löschte den Brand, während die Polizei parallel den Verkehr absicherte. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell löschen. Die Fahrerin hatte noch vor dem Eintreffen von Feuerwehr und Polizei ihr Auto verlassen. Sie kam mit dem Schrecken davon, verletzt wurde sie nicht.

Durch den Einsatz bildeten sich mehrere Staus, sowohl auf der Autobahn als auch auf der Konrad-Adenauer-Allee auf Oberhausener Stadtgebiet. Insgesamt waren 16 Einsatzkräfte für etwa 30 Minuten im Einsatz.

