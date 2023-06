Breggfast liefert Crêpe als Frühstück nach Oberhausen

Oberhausen. Pancakes, Crêpe und Müsli: Ein Essener Start-up liefert in Oberhausen komplette Frühstücksgerichte nach Hause. So funktioniert die Bestellung.

Wenn das Brot schimmelig, der Kühlschrank mal wieder leer oder die Laune, an der Pfanne zu stehen, sich in Grenzen hält, kann möglicherweise ein geliefertes Frühstück eine Alternative sein. Über Lieferdienste wie Lieferando gibt es bereits Cafés, die diesen Service mit anbieten. Ein neues Unternehmen aus Essen geht nun aber einen Schritt weiter.

Das Start-up „Breggfast“ hat sich auf die Lieferung kompletter Frühstücksgerichte nach Hause spezialisiert. Im November 2022 eröffneten die Gründer in der Nachbarstadt an der Steeler Straße. Nun ist im April 2023 an der Frintroper Straße 335 in der Nähe zur Stadtgrenze ein zweiter Standort hinzugekommen, der ab sofort auch Teile von Oberhausen beliefert.

Breggfast Oberhausen: Bauernhof-Omelette bis Eier-Benedict

„Das Frühstück lässt sich noch am selben Tag bestellen“, verspricht Geschäftsführer Robert Turovskyy. „Die Kunden haben verschiedene Gerichte zur Auswahl. Wir haben kein typisches Brötchen-Frühstück, sondern nationale und internationale Speisen.“

Dazu zählt ein Bauernhof-Omelette aus Pellkartoffeln, gebratenem Speck, Kochschinken, frischem Gemüse und geriebenem Mozzarella für 12,40 Euro. Aber auch das US-amerikanische Frühstück Eier-Benedict aus pochierten Eiern auf halbierten Brioche-Brötchen, mit Speck, Feta-Käse-Aufstrich und Hollandaise-Sauce für 12,90 Euro.

Für Freunde von Süßspeisen werden Pfannkuchen mit Nutella samt frischer Obst-Garnitur für 8,90 Euro zubereitet. Auch vegane Gerichte, Smoothies, Salate und deftige Frühstücksspeisen stehen auf der Karte. „In der Regel reichen die Preise der Gerichte von 7 bis 14 Euro.“

Breggfast Oberhausen: Lieferungen für den Oberhausener Süden

„Breggfast“ liefert an Einzelpersonen und größere Gesellschaften gleichermaßen. Allerdings gibt es für Oberhausen einen Mindestbestellwert von 25 Euro. Je nach Wohnort werden auch 1,50 Euro an Lieferkosten fällig. Momentan beliefert „Breggfast“ noch nicht komplett Oberhausen, sondern überwiegend den Süden. Osterfeld-Heide, Buschhausen, Centro Oberhausen und Rothebusch sind noch enthalten, Sterkrade aber nicht mehr.

Wer über die Webseite www.breggfast.de bestellt, bekommt die Speisen danach normalerweise in einem Zeitfenster von 50 bis 70 Minuten geliefert. Wer einen Tag vorher bestellt, kann wahlweise ein Zeitfenster von 15 Minuten buchen. Langschläfer wird es behagen: Die Jungunternehmer liefern zwischen 8 und 15 Uhr.

Bestellt wird über das Internet. Wer Fragen hat, dem werde aber auch unter der Rufnummer 0151/68509907 weitergeholfen, versichert Betreiber Robert Turovskyy.

Mehr zum Thema

>>> Pottsalat beliefert diese neuen Stadtteile

>>> Picnic: Fleisch und Alkohol - Oberhausener bestellen anders

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen