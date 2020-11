Zeugen gesucht Brandstifter in Osterfeld: VW steht plötzlich in Flammen

Oberhausen. Tatort: Kampstraße. Tatzeit: Montagabend, etwa 22 Uhr. In Sekundenschnelle stand ein VW Golf in Flammen. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

„Wehret den Anfängen“ – das sei jetzt in Osterfeld angesagt, so die Polizei Oberhausen in einer aktuellen Mitteilung zum Fall einer Brandstiftung.

Die Ermittler des KK11 suchen dringend Zeugen, die Montagnacht, 2. November, einen oder mehrere Brandstifter auf der Kampstraße beobachtet haben könnten. Dort hatten Unbekannte gegen 22 Uhr gegenüber des Wohnhauses Kampstraße 46 b Brandbeschleuniger auf Reifen eines weißen VW Golf entzündet, so dass der Wagen schnell in Flammen stand. Beherzte Zeugen bemerkten den Brand zum Glück sehr schnell und alarmierten Feuerwehr und Polizei.

Die Ermittler suchen jetzt dringend Hinweise zu diesem Fall. Die Fahnder fragen: „Wer hat gegen 22 Uhr am Montagabend verdächtige Personen entweder am Brandort oder auch in der unmittelbaren Nähe beobachtet? Wer kann Hinweise auf die Identität oder den Aufenthaltsort der Brandstifter geben?“

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter 0208 8260 oder als E-Mail an die Adresse poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de entgegen.