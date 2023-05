Brand Oberhausen: Feuerwehr rettet Bewohner vor Flammen

Brand an der Halterner Straße in Oberhausen: Die Einsatzkräfte retteten Personen aus dem brennen Haus und löschten das Feuer (Symbolbild).

Oberhausen. In einem Mehrfamilienhaus an der Halterner Straße war ein Brand ausgebrochen: Den Einsatzkräften schlugen die Flammen beim Eintreffen entgegen.

Einsatz für die Feuerwehr in Oberhausen: Bei einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus in Osterfeld an der Halterner Straße haben die Einsatzkräfte zwei Bewohner aus dem Haus gerettet. Lesen Sie hier: Torschlusspanik in Oberhausen: Ansturm auf Gasheizungen

Brand in Oberhausen: „Flammen schlugen aus dem Fenster“

„Aus noch ungeklärter Ursache“, so teilt die Feuerwehr Oberhausen mit, war in dem Haus eine Küche in Brand geraten. „Bei Eintreffen der Einheiten schlugen Flammen bereits aus den Fenstern des Gebäudes“. Lesen Sie hier: Brandstiftung im Europahaus: Kind (7) erlitt Rauchvergiftung

Die restlichen Bewohner konnten das Haus eigenständig verlassen. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell löschen. „Zur Ermittlung der Brandursache wurde die Polizei eingeschaltet“, teilt die Feuerwehr mit. (ck) Lesen Sie hier: So viel kosten Einfamilienhäuser und Wohnungen in Oberhausen

