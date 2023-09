Feuerwehr Brand in Oberhausener Wohnhaus: Kühlschrank fing Feuer

Oberhausen. In Oberhausen hat am Mittwochabend ein Kellerbrand einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Die Anwohner konnten sich selbst retten.

Im Keller eines Wohnhauses in Oberhausen hat Mittwochabend (20. September) ein Kühlschrank gebrannt. Aus bisher ungeklärter Ursache hat das Gerät Feuer gefangen und zu einer Rauchentwicklung im Treppenhaus geführt, teilt die Feuerwehr am Donnerstagmorgen mit. Ein Bewohner habe geringe Mengen Rauchgas eingeatmet und wurde vor Ort von einem Notarzt untersucht. Ein Transport in ein Krankenhaus sei nicht notwendig gewesen.

Brand in Oberhausen: Bewohner konnten sich selbst aus Mehrfamilienhaus retten

Als die Feuerwehr durch einen Bewohner gegen 22.35 Uhr informiert wurde, sollen sich im Gebäude noch Personen in ihren Wohnungen befunden haben. Als die Feuerwehr eintraf, hatten sich alle Anwohner aus den sieben Wohnungen selbstständig ins Freie retten können.

Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Der Keller sowie das Treppenhaus wurden mit Hilfe eines Hochleistungslüfters vom Brandrauch befreit. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten anschließend in ihre Wohnungen zurückkehren.

