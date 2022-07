Brand in Oberhausen: Mieter wird von Nachbarn gerettet

Einsatz für die Feuerwehr Oberhausen: Am Dienstagmorgen fing ein Balkon an der Häherstraße Feuer (Symbolbild).

Oberhausen. Bei einem Brand in Oberhausen fing ein Balkon eines Mehrfamilienhauses an der Häherstraße Feuer. Ein Mieter wurde von seinem Nachbarn gerettet.

Einsatz für die Feuerwehr in Oberhausen: Am Dienstagmorgen brannte an der Häherstraße ein Balkon eines Mehrfamilienhauses. „Der Mieter der Wohnung wurde durch seinen Nachbarn gerettet und erlitte dadurch keine Verletzungen“, teilt die Feuerwehr in einer Pressemitteilung mit.

Brand in Oberhausen: Polizei ermittelt Ursache

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, hatte sich das Feuer auf die angrenzende Wohnung ausgebreitet. „Durch gezielte Löscharbeiten“, so schreibt es die Feuerwehr, wurde die Ausbreitung auf das gesamte Gebäude verhindert. Die restlichen Bewohner konnten so nach dem Einsatz zurück in ihre Wohnungen. Die Brandursache wird durch die Polizei ermittelt. (ck)

