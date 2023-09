Brand in Oberhausen: Große Rauchsäule bis Essen sichtbar

In Oberhausen hat es nahe des Centro am Freitagabend gebrannt. Die Rauchsäule war auch bis Essen sichtbar.

Oberhausen. In Oberhausen nahe des Centro brennt es in einem Autohaus. Die große Rauchsäule ist auch in Essen zu sehen, die Feuerwehr warnt vor Schadstoffen.

In Oberhausen brennt es am Hausmannsfeld - nahe des Centro und der Topgolf-Anlage. In der Kfz-Werkstatt Auto-Zentrum Veltman ist am frühen Abend ein Feuer ausgebrochen. Die Rauchsäule ist groß und über die Oberhausener Stadtgrenze sichtbar. „Menschen sind nicht zu Schaden gekommen“, teilte die Feuerwehr auf Nachfrage mit.

Brand in Oberhausen: Freiwillige Feuerwehr unterstützt

Die Feuerwehr ist mit 45 Einsatzkräften vor Ort. Sie wird unterstützt von der Freiwilligen Feuerwehr. Der Notruf erreichte die Feuerwehr um 17.32 Uhr. Als die Einsatzkräfte im Hausmannsfeld ankamen, brannte die Kfz-Werkstatt „in voller Ausdehnung“, sagte Feuerwehr-Sprecher Uwe Spee dieser Redaktion. Auch er bestätigt, dass niemand zu Schaden gekommen ist. Einige Menschen hätten sich noch in der Werkstatt befunden, sie hätten das Gebäude rechtzeitig verlassen können.

Das Gebiet wurde vor Ort abgesperrt. Foto: Nadine Gewehr

Die Rauchsäule ist bis Essen sichtbar. Gegenwärtig kontrollieren Messfahrzeuge die Werte in der Umgebung. Nach ersten Erkenntnissen gebe es keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen, so Spee.

Die umliegenden Häuser wurden durch das Feuer nicht beschädigt. Die Löscharbeiten laufen auf Hochtouren. Mit zwei Drehleitern bekämpft die Feuerwehr den Brand. Ein Hubschrauber kreist über das Gebiet. Die Busse Richtung Centro Oberhausen werden alle umgeleitet.

Vor Ort versammelten sich an der Kreuzung Hausmannsfeld/Essener Straße einige wenige Schaulustige. Die Geruchsbelästigung hielt sich zunächst in unmittelbarer Nähe in Grenzen, dann wurde der Geruch beißender. Einige Menschen stehen in Grüppchen zusammen und unterhalten sich. „Oh je, das wird doch nicht mein Veltman sein“, sagte eine Anwohnerin, die gerade nach Hause kam. „Da habe ich doch mein Auto gekauft.“ Die Kfz-Werkstatt mit Autohaus besteht seit 1984.

Die Halle des Autohauses ist komplett ausgebrannt. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Anwohner wurden durch Alarm gewarnt

Anwohnerinnen und Anwohner wurden auch per Broadcast-Alarm gewarnt. Es „werden Schadstoffe freigesetzt, die zu einer gesundheitlichen Beeinträchtigung führen können“, warnt die Feuerwehr Oberhausen. Die Einsatzkräfte bitten, den Notruf der Feuerwehr und der Polizei nicht durch Nachfragen zu blockieren.

Auch in umliegenden Städten wie Duisburg, Essen oder Mülheim wurden Menschen durch die Warn-App-Nina gewarnt.

Die Ursache für den Brand ist unklar. Die Polizei übernimmt die Ermittlungen.

Die rauchsäule war bis nach Essen zu sehen. Dieses Foto entstand auf der Frintroper Straße. Foto: woKi / Woki

Brand in Oberhausen: Das sind die Handlungsempfehlungen der Feuerwehr

Meiden Sie das betroffene Gebiet

Umfahren Sie das betroffene Gebiet weiträumig

Wir informieren Sie, wenn die Gefahr vorüber ist

Wählen Sie nur in Notfällen den Notruf 110 (Polizei) und 112 (Feuerwehr)

Schließen Sie Fenster und Türen und schalten Sie Lüftungen und Klimaanlagen ab.

