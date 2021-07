Brand in Oberhausen: Feuerwehr rettet Mutter und Kind

Die Feuerwehr hat am Montagabend eine Mutter und ihr Kind aus einem brennenden Haus an der Metzgerstraße in Oberhausen gerettet.

Oberhausen. Eine Mutter und ihr Kind mussten am Montagabend von der Feuerwehr gerettet werden. Gegen 17.30 Uhr hatte es in der Oberhausener Wohnung gebrannt.

Die Oberhausener Feuerwehr hat am Montagabend eine Mutter und ihr vierjähriges Kind aus einer brennenden Wohnung an der Metzgerstraße gerettet. Wie die Feuerwehr mitteilt, sei das Treppenhaus so stark verraucht gewesen, dass die beiden über eine Drehleiter ins Freie gebracht werden mussten. Anschließend wurden sie in ein Krankenhaus gebracht.

Die Einsatzkräfte waren gegen 17.30 Uhr alarmiert worden. Eine Person konnte bereits vor dem Eintreffen der Rettungskräfte durch einen Mitbewohner aus der Wohnung gerettet werden. Beide wurden notärztlich versorgt.

Die Feuerwehr war mit etwa 50 Einsatzkräften vor Ort. Nach einer Stunde war das Feuer gelöscht und der Einsatz beendet. (red)

