Brand in Oberhausen – Einfamilienhaus unbewohnbar

Die Feuerwehr Oberhausen eilte am Samstag zu einem Brand in Osterfeld (Symbolbild)

Oberhausen. Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Oberhausen hat der Rauch erheblichen Schaden verursacht. Das Gebäude ist derzeit nicht bewohnbar.

Der Brand in einem Einfamilienhaus an der Teutstraße in Oberhausen-Osterfeld konnte am Samstagnachmittag schnell gelöscht werden. Doch das Feuer im Erdgeschoss hatte einen enormen Brandrauch entwickelt, der sich im gesamten Gebäude verteilt hat. Das Haus ist bis auf weiteres nicht bewohnbar.

Die Feuerwehr Oberhausen wurde am Samstag um kurz vor 17 Uhr über einen Zimmerbrand in dem Einfamilienhaus informiert. Der Löschzug eilte umgehend zum Einsatzort. Als die Retter eintrafen, drang der Rauch bereits aus mehreren Fenstern. De Bewohnerinnen und Bewohner hatten das Gebäude glücklicherweise zu diesem Zeitpunkt bereits verlassen.

Menschen kamen also nicht zu Schaden, der Rauch hat aber einen erheblichen Sachschaden verursacht. Die Kriminalpolizei ermittelt nun die Brandursache.

