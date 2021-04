Brand in Kleingartenanlage: Feuerwehr sichert Gasflasche

Die Feuerwehr musste am Samstag in eine Kleingartenanlage ausrücken: Dort stand ein Holzschuppen in Flammen.

Oberhausen. Am Samstagabend stand ein Holzschuppen in der Kleingartenanlage an der Bergstraße in Flammen. Die Feuerwehrkräfte sicherten eine Gasflasche.

Ein Holzschuppen in der Kleingartenanlage an der Bergstraße stand am Samstagabend in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen, bevor er auf zwei angrenzende Gartenlauben übergreifen konnte. Ein aufmerksamer Bürger hatte die Polizei gerufen.

Während der Löscharbeiten sicherten die Feuerwehrkräfte eine Gasflasche, die sich in einer der nebenliegenden Lauben befand. Trotz des schnellen Eingreifens wurden zwei Lauben stark beschädigt, Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun die Ursache.