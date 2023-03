Lagerboxen Branche boomt: Storebox bietet Lagerraum in Oberhausen an

Oberhausen. Wer dringend Lagerraum benötigt, hat jetzt in Oberhausen eine neue Anlaufstelle. Storebox hat im Marienviertel einen Standort eröffnet.

Stau-Raum ist knapp. Und damit ist keineswegs die Verkehrssituation auf den Autobahnen gemeint, sondern das längerfristige Verstauen von persönlichen Gegenständen oder Einrichtungsstücken.

Wenn sich mit den Jahren immer mehr Dinge ansammeln, sind Dienstleister gefragt, die ihre Lager anbieten, damit die Kundin oder der Kunde daheim neuen Freiraum erhält: Ein weiterer Anbieter aus dieser wachsenden Branche hat jetzt in Oberhausen eröffnet. Storebox, das seine Zentrale in Wien hat, bietet am neuen Standort an der Mülheimer Straße 47 im Marienviertel Lagerraum zum Anmieten.

„Wir bieten eine perfekte und sichere Unterkunft“, wirbt Ferdinand Dietrich, CCO bei Storebox. Die Kommode der Großmutter, die Stofftiersammlung oder auch die Sportausrüstung müssten also nicht im feuchten Keller oder gar im Müll landen. Auch viele Unternehmen hätten die Vorteile eines externen Lagers für sich entdeckt und brächten auf diese Weise alte Akten, Pläne und Dokumente sicher unter.

Online buchbar – mit persönlichem Zutrittscode

Jedes Storebox-Lagerabteil ist online buchbar. Im Anschluss an die Buchung erhält der Kunde einen persönlichen Zutrittscode und hat somit rundum Zugang zum entsprechenden Lagerabteil. Jeder Standort sei videoüberwacht und versichert, erklärt Storebox, das sich nach eigenen Angaben in den letzten Jahren „zum größten urbanen Logistiknetzwerk in Österreich und Deutschland“ entwickelt hat.

Die monatlichen Mietpreise in Oberhausen beginnen laut Internetseite für derzeit verfügbare Boxen bei etwa 23 Euro für eine Fläche von 0,7 Quadratmetern (Volumen: 1,8 Kubikmeter). Für größere Flächen ist dann entsprechend mehr zu zahlen. Der Standort im Marienviertel sei sowohl mit dem Auto als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar, betont das Unternehmen.

Branche boomt seit vielen Jahren

Der Markt für Stauraum boomt in Deutschland schon seit vielen Jahren. Vor allem in großen Städten wird bei vielen Menschen daheim der Platz knapp. Um das Jahr 2000 entstanden erste Lagerhallen, die in einzelne Boxen aufgeteilt vermietet wurden. Die Geschäftsidee stammt ursprünglich aus den USA. Vorreiter waren in Deutschland große Städte wie Berlin, Hamburg oder Frankfurt/Main. Doch längst hat sich die Branche im ganzen Bundesgebiet etabliert, das gilt auch für das Ruhrgebiet. So gibt es etwa am Brammenring in der Neuen Mitte einen Space Plus-Store, ehemals Rent A Box 24.

Nun ist Storebox im Marienviertel hinzugekommen. Das Unternehmen hat bereits über 230 Standorte in Deutschland, Österreich, Luxemburg, Belgien, der Schweiz und in den Niederlanden. Oberhausen scheint ein recht vielversprechendes Geschäftsfeld für die gesamte Branche zu sein.

