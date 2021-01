Bongers (SPD) prangert Gebauers "NRW-Schuldesaster" an

Oberhausen Die Oberhausener SPD-Abgeordnete Sonja Bongers wirft dem Land Versagen in der Corona-Schulpolitik vor. Die Liste der Kritik ist lang.

Die Oberhausener SPD-Landtagsabgeordnete Sonja Bongers hat die Corona-Bildungspolitik der schwarz-gelben Landesregierung massiv kritisiert. „Ministerpräsident Armin Laschet und Ministerin Yvonne Gebauer bleiben ihrer Linie treu", so Bongers. "Plan- und ziellos irren beide herum und das zu Lasten der betroffenen Schüler und deren Eltern."

Die Liste der Pleiten werde immer länger. „War das vergangene Jahr davon geprägt, Entscheidungen permanent zu revidieren, geht es jetzt 2021 munter weiter“, kritisiert die Oberhausener SPD-Fraktionschefin und nennt als Beispiele den Absturz von Lernplattformen, die Überlastung von Schulservern im Distanzunterricht oder weiterhin fehlende Laptops für die Schulen.

Bongers (SPD): Gebauer muss langfristigen Plan aufzeigen

„Auch mit Blick auf die Einschätzung der Infektionsverbreitung an Schulen und bei Kindern verschließt Frau Gebauer weiterhin die Augen vor neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen“, meint Bongers. Die Bildungsministerin müsse endlich akzeptieren, dass dieses Schuljahr kein normales mehr sein wird. „Sie muss das System Schule in dieser Pandemie jetzt krisenfest machen. Dazu gehört Lehrkräften, Eltern sowie den Schülerinnen und Schülern einen langfristigen Plan dafür aufzuzeigen, welche Regelungen für den Rest des Schuljahres gelten sollen.“

Leistungsüberprüfungen dürften nun nicht die oberste Priorität sein. „Jetzt müssen Lehrpläne so angepasst werden, dass verlorengegangene Inhalte in den kommenden Jahren aufgefangen werden können“, fordert Bongers, die auch große Probleme beim Offenen Ganztag (OGS) und Unterricht für Schüler mit Lese-Rechtschreibschwäche (LRS) sieht. Die Mitarbeiter der Betreuungsformen sieht Bongers „seit Jahren in einer schwierigen rechtlichen Lage.“ Diese nutze das Schulministerium aus, indem sie Mitarbeiter des OGS und LRS am schlechtesten informiere.