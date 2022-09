Bombenfund in Oberhausen: Hunderte Menschen werden evakuiert

Ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg, ähnlich wie dieser, wurde in Oberhausen gefunden. Die Bombe wird am Dienstag, 27. September, entschärft.

Oberhausen. Im Oberhausener Stadtteil Sterkrade wurde ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Hunderte Menschen werden ab 13 Uhr evakuiert.

Bei Renaturierungsarbeiten an der Emscher in Oberhausen wurde bereits am Montag nahe der Egelsfurthstraße ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Spezialisten haben die Fünf-Zentner-Bombe über Nacht bewacht, am heutigen Dienstag wird entschärft. Um 15 Uhr soll es losgehen.

Schulen, Kitas und andere Einrichtungen in der Gegend sind bereits informiert. Rund 720 Personen, die innerhalb eines 250-Meter-Radius um die Bombe wohnen, werden ab 13 Uhr evakuiert und müssen ihre Häuser verlassen. Die rund 1800 Bewohner im Umkreis von 500 Metern dürfen in ihren Wohnungen bleiben, müssen aber Fenster und Türen schließen. Oder sie verlassen ab spätestens 14 Uhr den Gefahrenradius.

Die Stadt informiert: Alle Anwohner werden derzeit über Infozettel sowie per Lautsprecherdurchsagen der Feuerwehr informiert. Als Notunterkunft kann bis zur erfolgten Entschärfung der Bombe die Günther-Stolz-Halle an der Wilhelmstraße 77 genutzt werden.

Eine Bürgerhotline ist, eingerichtet, zu erreichen über zwei Nummern: 0208 8252054 und 0208 8252235. Wer einen Krankentransport benötigt, kann sich unter der Rufnummer 19222 bei der Feuerwehr melden.

Ab 14 Uhr sind folgende Straßen gesperrt:

Biefangstraße

Biefangstraße/Neumühler Straße

Biefangstraße/Königstraße

Egelsfurthstraße

Hagedornstraße

Hegerfeldstraße

Holderstraße

Kreuzung Hegerfeldstraße/Leuthenstraße

Kyffhäuserstraße

Leuthenstraße

Markgrafenstraße, Höhe Sportplatz/Hülskathstraße

Preußenstraße

Roßbachstraße, Einmündung Zorndorfstraße

Roßbachstraße

Von-Trotha-Straße

Von Trotha-Straße/Hagedornstraße

Von Trotha-Straße/Tannenstraße

Von-Trotha-Straße, Einmündung Leuthenstraße

Von-Trotha-Straße, Höhe Schule

Von-Trotha-Straße, Einmündung Am Aldenkampshof

Weierstraße/Waldteichstraße

Ehemalige Schachtanlage Sterkrade

Folgende Buslinien werden ab 14 Uhr über die Dienststraße umgeleitet:

956

957

967

Die Stadt rechnet mit Verkehrsbehinderungen und bittet ortskundige Autofahrer, den Bereich zu umfahren.

