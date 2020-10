Bombenfund Bombenfund in Borbeck: Entschärfung noch am Mittwoch

Oberhausen. Etwa 300 Menschen in Oberhausen-Borbeck müssen an diesem Nachmittag ihre Wohnungen verlassen: Bombenentschärfung an der Sühlstraße.

An der Sühlstraße in Oberhausen-Borbeck ist bei Bauarbeiten eine Fünf-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden, die am Mittwoch, 7. Oktober, um 18 Uhr vom Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung entschärft wird.

Im Umkreis von 250 Metern (innerer Absperrbereich) von der Fundstelle wohnen auf Oberhausener Gebiet ca. 300 Personen, die ihre Wohnung ab 16 Uhr verlassen müssen. Die Haushalte befinden sich in Oberhausen auf Teilen folgender Straßen:

- Sühlstraße

- Quellstraße

- Einbleckstraße

Evakuierungszone und Sicherheitszone der Bombenentschärfung in Borbeck. Foto: Feuerwehr OB / Presseportal

Alle betroffenen Personen bzw. Haushalte werden durch Lautsprecherdurchsagen oder persönlich durch die Bediensteten des städtischen Außendienstes und der Polizei über die bevorstehende Evakuierung informiert. Personen, die im Umkreis von 500 Metern (äußerer Absperrbereich) von der Fundstelle wohnen (betroffen sind in diesem Bereich insgesamt rd. 2200 Menschen), dürfen ihre Wohnungen für die Zeit der Entschärfung nicht verlassen. Sie werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Schule als Notunterkunft

Für Personen, die keine Möglichkeit haben anderweitig unterzukommen, wird die Schillerschule an der Arminstraße als Notunterkunft zur Verfügung gestellt. Auf den betroffenen Straßen werden entsprechende Sperrstellen eingerichtet, so dass eine Zufahrt in den Gefahrenbereich ab 17.30 Uhr nicht mehr möglich ist. Es ist in diesem Bereich mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Der Bereich sollte daher großräumig umfahren werden.

Die städtische Hotline ist unter 0208 / 825 - 2054 zu erreichen.