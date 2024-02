Bombe in Oberhausen: Viele Stoag-Linien sind betroffen

Die Stoag in Oberhausen bereitet sich intensiv auf den Tag der Bombenentschärfung, vor allem auf den Dienstagnachmittag, 20. Februar 2024, vor. In Sterkrade werden viele Buslinien betroffen sein - und die Straßenbahnlinie 112.

Oberhausen Die Stoag bereitet sich mit einem Krisenfahrplan auf die mögliche Bombenentschärfung am Dienstag in Oberhausen vor. Viele Linien müssen weichen.

Die mögliche Entschärfung eines Zehn-Zentner-Blindgängers am Dienstag in Sterkrade wird am Nachmittag den Fahrplan der Stoag im Oberhausener Norden gehörig durcheinanderwirbeln. „Wir werden am Dienstag so lange fahren, wie es uns erlaubt wird“, verspricht Stoag-Sprecherin Sabine Müller. „Wenn es aber zu einer Bombenentschärfung kommt, und davon gehen derzeit viele aus, werden am Nachmittag sehr viele Buslinien und die Straßenbahnlinie 112 betroffen sein, da wir zahlreiche Linien über den Sterkrader Bahnhof führen.“

Und dieser Sterkrader Bahnhof liegt im Umkreis der Bombenverdachtsstelle, ein Radius von bis zu 500 Metern muss evakuiert werden, wenn sich herausstellen sollte, dass der Schatten auf den Luftbildaufnahmen des Zweiten Weltkriegs tatsächlich ein Blindgänger ist, der damals nicht explodiert ist. Diese Bombe westlich der Sterkrader Innenstadt muss dann sofort noch am gleichen Tag entschärft werden, geplant ist dies bisher von der Bezirksregierung Düsseldorf um 17 Uhr. Dann müssen in Sterkrade über 4000 Menschen ihre Wohnungen geräumt haben, der Ameos-Klinikbetreiber muss sein Krankenhaus St. Clemens komplett evakuieren - die Patienten werden ins Marienhospital nach Osterfeld gebracht.

Bombenentschärfung in Sterkrade: Stoag tüftelt an Ausweich-Fahrplan für Dienstagnachmittag

„Die Kollegen tüfteln derzeit noch intensiv an dem Ausweichfahrplan: Es wird Linien geben, die wir am Dienstagnachmittag umleiten können, so dass sie die Evakuierungs-Zone großräumig umfahren, aber es wird auch Busse geben, die nicht weiterkommen und ihre Strecke wieder zurückfahren“, erläutert Müller auf Nachfrage der Redaktion. Erst am späten Montagmittag hat die Stoag ausreichend Informationen, um den Ausweich-Fahrplan für Nachmittag des Kampfmittel-Räumtages veröffentlichen zu können. „Noch liegen uns nicht alle Informationen vor, wir befinden uns noch in der Abstimmung.“

Bombenentschärfungen - Fragen und Antworten zum Thema Bombenentschärfungen - Fragen und Antworten zum Thema

Wie lange die Stoag am Dienstag ganz normal fährt, wann sie ihre Fahrten kappen muss, ist für viele Sterkrader schon alleine deshalb wichtig, um zu wissen, bis wann sie mit dem öffentlichen Nahverkehr die Evakuierungszone noch am Dienstag verlassen können. Auch die Bahnstrecke Sterkrade nach Oberhausen Hauptbahnhof wird am Dienstagnachmittag betroffen sein, der Zugverkehr muss zeitweise eingestellt werden.

Wie lange es dauert, bis die Vorbereitungen zur Entschärfung und die Entschärfung selbst abgeschlossen sein werden, ist auch den Fachleuten nicht bekannt und schwer abzuschätzen. Bei früheren Bombenentschärfungen haben die größten Zeitprobleme diejenigen Bürger verursacht, die auf keinen Fall aus ihren Wohnungen herauswollten. Die Bombe wird aber nicht eher entschärft werden, bis alle betroffenen Anwohner das gefährdete Gebiet verlassen haben.

Mehr zum Thema

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen