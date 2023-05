Fünf-Zentner-Bombe in Oberhausen erfolgreich entschärft

Für die Bombenentschärfung mussten am Donnerstagabend viele Straßen in Oberhausen gesperrt werden.

In Oberhausen ist am Donnerstag, 4. Mai, eine Bombe gefunden worden. Für die Entschärfung mussten mehrere Straßen gesperrt werden – ausgerechnet an einem vielbefahrenen Verkehrsknotenpunkt im Bereich der Konrad-Adenauer-Allee und der Lindnerstraße. Zudem war die A 42 im Bereich zwischen den Anschlussstellen Neue Mitte/A 516 und Buschhausen ab 18.30 Uhr gesperrt. Um 19.39 Uhr gab die Stadt Entwarnung: Die Bombe wurde erfolgreich entschärft. Die Sperrungen sind wieder aufgehoben.

Die Fünf-Zentner-Bombe wurde am Donnerstag im Emscherbereich an der Konrad-Adenauer-Allee bei der Untersuchung von „Verdachtspunkten“ gefunden. Die Stadt teilte mit, dass die Bombe noch am selben Tag um 19.30 Uhr vom Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Düsseldorf entschärft werden sollte. Doch es ging sogar etwas schneller. Um 19.06 Uhr verkündete die Stadt auf ihrer Facebookseite: Die vorbereitenden Maßnahmen sind abgeschlossen. „Mit der Entschärfung wird jetzt begonnen.“

Blindgänger in Oberhausen: Fahrdienst für hilfsbedürftige Personen

Die Fünf-Zentner-Bombe wurde am Donnerstag im Emscherbereich (dort, wo der grüne Bagger steht) an der Konrad-Adenauer-Allee bei der Untersuchung von „Verdachtspunkten“ gefunden. Foto: Gerd Wallhorn / FUNKE Foto Services

Innerhalb des Gefahrenbereiches im Radius von 250 Metern von der Fundstelle wohnen etwa 30 Personen, die evakuiert werden mussten. Alle Betroffenen wurden durch Lautsprecherdurchsagen darüber informiert. Die Evakuierungsmaßnahmen begannen um 18 Uhr.

Für Personen, die nicht unterkommen konnten, stand auf der Straße „Am Kaisergarten“ ein Bus der Feuerwehr als Betreuungsstelle beziehungsweise Aufenthaltsort zur Verfügung. Bettlägerige, kranke und gebrechliche Personen, die ihre Wohnungen nicht selbstständig verlassen konnten, hatten die Möglichkeit, einen Fahrdienst unter der Rufnummer 19222 anzufordern.

Bewohner im Umkreis von bis zu 500 Metern von der Fundstelle waren aufgefordert, ihre Häuser nicht zu verlassen. Davon betroffen waren rund 600 Personen. Für weitere Informationen war eine Bürgerhotline unter der Rufnummer 0208 825-2054 zu erreichen.

Weltkriegsbombe in Oberhausen: Straßensperren ab 18.30 Uhr

An folgenden Punkten beziehungsweise Kreuzungen wurden ab 18.30 Uhr im inneren Kreis Straßensperrungen eingerichtet: Konrad-Adenauer-Allee in Höhe Bottroper Straße und der Emscher, Sterkrader Straße 115, Kanalstraße 11 a, Fußwege der Emscher und am Rhein-Herne-Kanal, Am Grafenbusch in Höhe der Hausnummern 11, 52 und 57, Lindnerstraße in Bereich des Stadions.

Ab 18.30 Uhr gab es in Oberhausen rund um den Fundort der Bombe kein Durchkommen mehr für Verkehrsteilnehmende. Foto: Gerd Wallhorn / FUNKE Foto Services

Die Sperrungen im äußeren Kreis: Sterkrader Straße 139, Fahnhorststraße 4, Bottroper Straße 22, Eschenbruchshof 16, Hoffmannstraße 28, Scheuerstraße in Höhe der Stoag-Trasse, die Fußwege am Rhein-Herne-Kanal, Gasometer, Kaisergarten, Schloss Oberhausen sowie Am Grafenbusch, Arenastraße in Höhe des Tennisvereins, Am Grafenbusch 10.

Betroffen waren auch die A 42, die im Bereich zwischen den Anschlussstellen Neue Mitte/A 516 und Buschhausen gesperrt wurde, sowie die A 516 ab dem Autobahnkreuz Oberhausen in Fahrtrichtung Oberhausen. Umgeleitet wurden ab 18.30 Uhr außerdem die Stoag-Buslinien 956 und 966.

