Bolzplätze und Freizeitflächen bleiben weiterhin geschlossen

Oberhausen. Wegen der Coronaschutzverordnung bleiben alle Bolzplätze und Freizeitflächen für Jugendliche zu. Spielplätze bleiben unter Auflagen geöffnet.

Wegen der Coronaschutzverordnung müssen die Bolzplätze und die Jugendfreizeitflächen in Oberhausen weiterhin geschlossen bleiben. Die vier Flächen an der Flugstraße in Holten, an der Scheuerstraße (nähe Gasometer), auf dem Südmarkt und der Grenzstraße in Alt-Oberhausen dürfen nicht genutzt werden. Von der Schließung ist auch das Yalp-Toro-Spielgerät auf der Jugendfreizeitfläche an der Grenzstraße betroffen.

Mit Blick auf die derzeitige Infektionswelle bittet das Kinderbüro darum, sich an die Vorgaben zu halten und die Bolzplätze und Jugendfreizeitflächen nicht zu nutzen. Die Spielplätze bleiben unter Beachtung der Coronaregelungen täglich in der Zeit von 8 bis 19 Uhr geöffnet. Für Begleitpersonen gilt der Mindestabstand von 1,50 Meter. Kinder dürfen den Mindestabstand beim Spielen auf den Geräten aber unterschreiten.

Maskenpflicht auch für Kinder ab sechs Jahren

Die Verpflichtung zum Tragen einer medizinischen Maske besteht unabhängig von der Einhaltung eines Mindestabstands für Erwachsene und auch für Kinder ab dem Schuleintritt. Wenn Kinder unter 14 Jahren aufgrund der Passform keine medizinische Maske tragen können, ist ersatzweise eine Alltagsmaske zu tragen. Die Stadt bittet darum, die für die Spielplatznutzung geltenden Hygieneregeln einzuhalten und überfüllte Spielplätze zu meiden.