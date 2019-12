Blutspender hoffen in Oberhausen auf „Tanz für Vampire“

Wer Blut spendet, der darf mit etwas Glück anschließend professionellen Blutsaugern bei der Arbeit zusehen. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) bittet am Montag, 30. Dezember, die Blutspender zwischen 15 und 19 Uhr in der Pfarrei „Liebfrauen“ an der Roßbachstraße 41 in Oberhausen-Sterkrade. Wer den Blutspendetermin besucht, der nimmt an einer Vorstellung für eine Vorstellung von „Tanz der Vampire“ im Metronom-Theater neben dem Centro Oberhausen teil.

Das Deutsche Rot Kreuz verlost unter den Teilnehmern nämlich vier Eintrittskarten für die Aufführung am Samstag, 11. Januar 2020. Eine ähnliche hatte das DRK im vergangenen Oktober bereits in Alt-Oberhausen gestartet.

Blutspender müssen mindestens 18 Jahre alt sein

Die bissige Blutspende-Aktion des DRK besitzt zugleich einen ernsten Hintergrund. „Neben den Stammgästen sucht der DRK-Blutspendedienst dringend Menschen, die zum ersten Mal Blut spenden“, appellieren die Helfer. Mehr als 600.000-mal konnte der DRK-Blutspendedienst West bereits den wichtigen Lebenssaft entnehmen. Für viele Patienten bedeutet eine Bluttransfusion die entscheidende Hilfe. Damit die medizinische Versorgung weiterhin gut funktioniert, müssen jedoch in Nordrhein-Westfalen, in Rheinland-Pfalz und im Saarland täglich rund 3500 Menschen Blut spenden.

Das Rote Kreuz gibt den Spendern im Vorfeld einige Tipps: „Wer Blut spenden möchte, muss mindestens 18 Jahre alt sein und sich gesund fühlen. Zum Blutspendetermin bitte unbedingt den Personalausweis mitbringen. Vor der Blutspende werden Körpertemperatur, Puls, Blutdruck und Blutfarbstoffwert überprüft. Im Labor des Blutspendedienstes folgen Untersuchungen auf Infektionskrankheiten. Jeder Blutspender erhält einen Blutspendeausweis mit seiner Blutgruppe. Die folgende Blutspende dauert fünf bis zehn Minuten. Danach bleibt man noch zehn Minuten lang entspannt liegen.“