Blumen, Grubenmädchen, Partylite: Sommerfest an der Landwehr

Feierten im April die Wiedereröffnung ihrer Floristeria am neuen Standort an der Landwehr in Oberhausen: die Schwestern Selina Marquardt und Jana Stolz (v.l.).

Oberhausen. Blumigbunt und lecker soll es werden: das Sommerfest der beliebten Floristeria an der Oberhausener Landwehr. Gefeiert wird gleich an zwei Tagen.

Im April hat die beliebte Floristeria ihren neuen Standort an der Landwehr eröffnet. Und weil die Wiedereröffnungs-Sause nach dem Umzug von der Langemarkstraße in der Innenstadt so gut ankam, legen die Schwestern Selina Marquardt und Jana Stolz nun nach: Sie laden zum Sommerfest – am Samstag und Sonntag, 19. und 20. August, an der Landwehr 333.

An diesem Wochenende wollen die Schwestern nicht nur mit ihren Blumen und ausgefallener Deko punkten. Das Oberhausener Grubenmädchen kommt mit lecker Gin und Likörchen vorbei. Dahinter steckt die junge Unternehmerin Eva Rogge, die mit ihren Cocktail-Mobilen auch regelmäßiger Gast der Feierabendmärkte in der Region ist. >>> Mehr über die Floristeria: Oberhausen: So machen zwei Schwestern die Landwehr bunter

Zu entdecken gibt es im Floristeria-Sommer auch die derzeit angesagten Duftkerzen der Marke Partylite, Kennern bekannt unter dem eindeutig hipperen Namen „Fragrance Flame“.

Die Floristeria öffnet fürs Sommerfest am 19. und 20. August jeweils von 12 bis 20 Uhr.

