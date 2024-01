Blitzschnelle Fahndung nach Tankstellenraub am Centro

Oberhausen Mit Faustschlägen wird ein Tankstellenmitarbeiter bei einem Raub am Centro traktiert. Die Fahndung der Polizei hat schnell Erfolg.

Dank einer blitzschnellen Polizeifahndung sind jetzt zwei mutmaßliche Tankstellenräuber in Oberhausen direkt am Centro in der Neuen Mitte festgenommen worden.

Am Dienstag, 2. Januar, ist die Leitstelle der Polizei gegen 23 Uhr alarmiert worden: Raub an einer Tankstelle in der Centro-Allee. Einer der Täter soll einen Mitarbeiter zunächst mit der Faust in den Bauch geboxt und dann Geld gefordert haben. Dann seien beide Männer mit der Beute geflüchtet, meldete ein Tankstellenmitarbeiter, der zudem darauf hinwies, dass einer der Täter ein eingeklapptes Taschenmesser bei sich geführt habe.

Sofort eilten alle verfügbaren Streifenwagenbesatzungen zum Tatort in der Neuen Mitte Oberhausen. Die Polizeibeamten reagierten blitzschnell, sichteten sofort die Aufzeichnungen aus den Videokameras der Tankstelle und gaben die Personenbeschreibungen an ihre Kolleginnen und Kollegen weiter, die umgehend nach den Flüchtigen fahndeten.

Polizei-Helikopter sucht die nächtliche Neue Mitte ab

Auch ein Polizeihubschrauber, dessen Besatzung die Neue Mitte Oberhausen aus der Luft absuchte, ist zum Einsatz gekommen; zudem ein Diensthund, der die Fährte der Täter aufnahm.

Die umfangreiche Fahndung hatte schnell Erfolg: Polizisten gelang es, ein Taxi zu stoppen, in das die mutmaßlichen Täter nur wenige Sekunden zuvor eingestiegen waren, wie der Taxifahrer berichtete. Bei den festgenommenen Tatverdächtigen handelt es sich um einen 16-jährigen iranischen Staatsangehörigen und um einen 15 Jahre alten Serben. Die Ermittlungen dauern weiter an.

