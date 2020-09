„Blind Date“ mit Buchpreis-Finalisten im Zentrum Altenberg

Seit elf Jahren führt Lars Baumann seine „Zweitbuch"-Handlung in Schmachtendorf – und darf nun als preisgekrönter Buchhändler einen der sechs Buchpreis-Kandidaten vorstellen.

Oberhausen. Die Schmachtendorfer „Zweitbuch“-Handlung macht’s möglich und wählte als Schauplatz für die Lesung am 6. Oktober das Eisenlager mit 100 Plätzen.

Allen Einschränkungen zum Trotz erleben gerade Autorenlesungen in diesen Tagen ein fulminantes post-pandemisches Comeback. Lars Baumann von der Schmachtendorfer „Zweitbuch“-Handlung bietet sogar einen besonderen Coup: Im Zentrum Altenberg präsentiert er am Dienstag, 6. Oktober, von 19 bis 21.30 Uhr eine „Blind Date“-Lesung mit einer Autorin oder einem Autoren von der Shortlist zum Buchpreis 2020.

Shortlist heißt, dass es sich bei dem unbekannten Gast um einen der sechs Finalisten handelt. Die Gewinnerin oder den Gewinner verkündet die Jury erst am 12. Oktober während der Frankfurter Buchmesse. Aber der mögliche Sieger könnte schon im Zentrum Altenberg zu erleben sein. Zur Auswahl stehen: Bov Bjerg mit „Serpentinen“, Anne Weber mit „Annette, ein Heldinnenepos“, Thomas Hettche mit „Herzfaden“, Deniz Ohde mit „Streulicht“, Christine Wunnicke mit „Die Dame mit der bemalten Hand“ und Dorothee Elmiger mit „Aus der Zuckerfabrik“.

Als Partner hatte sich der „Zweitbuch“-Händler für das Zentrum Altenberg entschieden und zieht für diese Lesung ins Eisenlager. Unter den derzeitigen Coronaschutz-Auflagen ist die Besucheranzahl auf 100 begrenzt.

Karten zu 15 Euro gibt’s in der Buchhandlung Zweitbuch, Schmachtendorfer Straße 155, 0208 - 686 399, per Mail an service@zweitbuchhandlung.de oder beim Kartenanbieter Eventim.