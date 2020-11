Oberhausen. Das Centro Oberhausen öffnet am Black Friday und am Samstag die Shops länger als sonst. Zum „Schnäppchen-Tag“ stockt die Mall die Security auf.

Schnäppchen-Tag oder Marketing-Hysterie? Am Black Friday scheiden sich die Geister. Viele Händler versprechen am Freitag, 27. November, auch in Oberhausen allerlei Rabatte. Die Jagd nach niedrigen Preisen verlockt oft zu einer locker sitzenden Geldbörse. Die Verbraucherzentrale rät bei der Rabattschlacht aber trotzdem dazu genau hinzuschauen.

Quietschrote „Sale“-Schilder, die offensiv auf Verkaufsangebote aufmerksam machen, kennen die Kunden aus den Geschäften. Nun hängen tiefschwarze Plakate in den Schaufenstern. Von den Einkaufszentren bis in die Stadtteile begleitet der Black Friday die Besucher. Der Handelsverband Deutschland (HDE) rechnet damit, dass kaum eine Branche den Aktionstag ignoriert .

Black Friday wird häufig zur Black Week

Das trifft auch auf einige Läden rund um die Bahnhofstraße und Steinbrinkstraße zu. „Bei den Händlern in Sterkrade gibt es Schnäppchen zum Black Friday“, sagt Robbie Schlagböhmer von der Sterkrader Interessengemeinschaft (Stig). „Vor allem bei Textilien, Spielwaren und Betten warten interessante Sonderangebote.“

Das Centro Oberhausen öffnet am Black Friday und Samstag von 10 bis 22 Uhr und damit zwei Stunden länger als sonst. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

Schlagböhmer sieht im Stadtteil deutliche Vorteile gegenüber dem boomenden Onlinehandel: „Hier gibt es zu Black-Friday-Angeboten auch die passende Beratung und die Kunden können sich die Waren vor Ort anschauen und sofort mitnehmen.“

Auch im Bero-Zentrum hängen Werbeschilder in den Schaufenstern. Ein Textilanbieter lockt mit 20 Prozent Nachlass auf das gesamte Sortiment. Allerdings schon die gesamte Woche über. Der Black Friday ist häufig zur Black Week geworden – mit Angeboten rund um den Stichtag herum.

Woher stammt der Hype? Der Black Friday hat seinen Ursprung in den USA. Am vierten Donnerstag im November wird dort das Erntedankfest „Thanksgiving“ gefeiert – einen Tag später startet die Preisjagd.

In den 1960er-Jahren sollen Händler zum ersten Mal mit den hohen Rabatten geworben haben. Die durch Menschenmassen schwarz gefärbten Straßen sollen dem Black Friday seinen Namen gegeben haben – wird zumindest behauptet.

Black Friday: Centro stockt die Security auf

Da Menschenmassen in Corona-Zeiten aber eine schlechte Idee bleiben, sind die Händler diesmal zusätzlich gefordert: Das Centro Oberhausen hat über seine Instagram-Seite im Internet eine Besucherprognose unter die Leute gebracht. Am Black Friday rechnet das Einkaufszentrum zwischen 14 und 20 Uhr mit dem stärksten Besucheraufkommen.

Verbraucherzentrale: Rabatte kritisch vergleichen Trotz blinkender Prozentzeichen : Die Verbraucherzentrale rät dazu, die Preise zum Black Friday immer kritisch zu hinterfragen. Manchmal würde für einen hohen Rabatt die Unverbindliche Preisempfehlung (UVP) des Herstellers herangezogen, die vom tatsächlich üblichen Marktpreis jedoch abweiche. Von Käufen über den eigenen Bedarf hinaus und von Zeitdruck beim Shoppen raten die Verbraucherschützer ab. Dies gelte vor allem beim Online-Handel. Im Netz sollten Kunden unbedingt auf eine sichere Bezahlmöglichkeit achten.

Die Mall bittet darum, auch die Randzeiten zu nutzen und sich an die Corona-Regeln zu halten. „Die Security wird am Freitag und Samstag aufgestockt“, sagt Center-Manager Marcus Remark . Sollte der Besucherzuspruch zu groß sein, könne der Zugang zur Mall zeitweise gesperrt werden.

Die Öffnungszeiten werden im Centro am Freitag, 27. November, um zwei Stunden verlängert. Auch am folgenden Samstag, 28. November, bleiben die Shops bis 22 Uhr geöffnet.

Zwar schließen die meisten Läden auch am Black Friday erst um 10 Uhr auf, einzelne Händler legen jedoch schon um 9 Uhr los. Neben Geschenken ab einem bestimmten Warenwert werben Shops mit Rabatten von bis zu 50 Prozent auf festgelegte Produkte.