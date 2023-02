Bistum richtet Energiefonds ein – Oberhausen profitiert

Oberhausen. Kirchenmitglieder zahlten im vergangenen Jahr für die Energiepauschale zusätzliche Steuern. Was mit dem Geld jetzt in Oberhausen passiert.

Die Caritas Oberhausen baut mit Hilfe eines Energiefonds des Bistums Essen die Sozial-und Schuldnerberatung aus. Dadurch sollen in Zukunft mehr Anfragen bewältigt werden können. „Auf diese Weise können mehr Menschen beispielsweise Wohngeld, Kindergeld, Unterhaltsvorschuss, Bürgergeld, Berufsausbildungsbeihilfe und viele andere existenzsichernde Leistungen beantragen“, sagt Caritasdirektor Michael Kreuzfelder. Die Schuldnerberatung soll personell aufgestockt werden.

Das Geld stammt aus der Besteuerung der Energiepauschale. Kirchenmitglieder mussten für die 300 Euro, die im September ausgeschüttet wurden, nicht nur Einkommens-, sondern auch Kirchensteuer zahlen. Die zusätzlich eingenommene Kirchensteuer – insgesamt zwei Millionen Euro – gibt das Bistum Essen nun weiter. Insgesamt handelt es sich um zwei Millionen Euro.

„Geld schnell einsetzen, wo es gebraucht wird“

Daneben stehen der Schuldnerberatung der Caritas auch begrenzte Mittel für einmalige Unterstützungszahlungen in geringem Umfang zur Verfügung. „Diese können wir in besonderen Härtefällen in Anspruch nehmen“, so Kreuzfelder. Die Dienste der Caritas stehen allen Menschen offen – unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Religion oder Alter. „Bistum und Caritas ist es wichtig, dass das Geld unbürokratisch und zügig dort eingesetzt werden kann, wo es dringend gebraucht wird.“

