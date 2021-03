Bistum lädt zum digitalen Kreuzweg auf die Halde Haniel ein

Das waren noch Zeiten: Ruhrbischof Franz-Josef Overbeck und 3000 Gläubige gingen an Karfreitag, 19. April 2019, den Kreuzweg auf der Halde Haniel. In diesem Jahr wird es Corona-bedingt nur eine digitale Prozession geben.

Oberhausen. Hunderte Oberhausener nehmen sonst an der Kreuzwegprozession auf die Halde Haniel teil. Diesmal findet der Kreuzweg Corona-bedingt online statt.

Da die Kreuzwegprozession auf die Halde Haniel in Bottrop, am Karfreitag aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen muss, hat der Verein „Karfreitagskreuzweg auf der Halde“ nun mit Unterstützung der RAG-Stiftung, des Bistums Essen und der KAB im Bistum Essen einen Film produziert, mit dem sich der Kreuzweg digital erleben lässt. Das dürfte auch die vielen Oberhausener freuen, die sonst traditionell an der Prozession teilnehmen.

Hauptförderer des Vereins „Karfreitagskreuzweg auf der Halde“ ist seit 2019 die RAG-Stiftung. Bärbel Bergerhoff-Wodopia, Mitglied im Vorstand der RAG-Stiftung, betont in dem rund 20-minütigen Film in ihren Begrüßungsworten: „Corona schreibt uns in diesem Jahr die Spielregeln vor. Priorität hat, dass wir aufeinander achtgeben. Und auch wenn wir sehr bedauern, dass die Begehung des Kreuzwegs nicht in gewohnter Weise stattfinden kann, hat der Gesundheitsschutz klaren Vorrang.“

Liturgische Gestaltung an zwei Kreuzwegstationen

Der filmisch umgesetzte Kreuzweg wird mit einer liturgischen Gestaltung an zwei Stationen begangen. Unterstützt wird Bischof Franz-Josef Overbeck dabei von der KAB im Bistum Essen, den Moerser Blechbläsern, der Ehrengarde des Bergwerkes Prosper-Haniel sowie den Pfadfindern des Bistums Essen. Veröffentlicht wird der Film auf den Internetseiten des Vereins „Karfreitagskreuzweg auf der Halde“, des Bistums Essen und der KAB im Bistum Essen: www.kreuzweghaniel.de, www.bistum-essen.de, www.kab-essen.de.

Der Film wird an Karfreitag, 2. April 2021, um 9.30 Uhr online gestellt und damit zu der Zeit, zu der die Begehung des Kreuzwegs traditionell jedes Jahr beginnt. Der Film ist auch über Karfreitag hinaus abrufbar. Da mit dem Kreuzweg auch die Kollekte auf der Halde entfällt, bitten die Organisatoren um Spenden per Banküberweisung. In diesem Jahr unterstützt der Karfreitagskreuzweg das Autonome Frauenhaus in Oberhausen, das bereits seit mehr als 40 Jahren Frauen und ihren Kindern Schutz und Hilfe anbietet. Spenden nimmt der Verein Frauen helfen Frauen Oberhausen entgegen: IBAN DE73 3655 0000 0000 0334 72, BIC WELADED1OBH, Stichwort: Frauenhaus.