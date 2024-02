Bistum hat die Basis missachtet und die Quittung kassiert

Oberhausen Die gescheiterte Versetzung des Duisburger Ex-Stadtdechanten Winkelmann ist ein Kommunikations-Desaster für das Bistum. Ein Kommentar.

Das Ruhrbistum hat mit Blick auf die Versetzung des Ex-Stadtdechanten von Duisburg, Roland Winkelmann, eine völlig unangemessene Kommunikationsstrategie gewählt. Diese sensible Entscheidung hätte nur dann Aussicht auf Verständnis an der Basis gehabt, wenn genau diese Gemeindebasis der Propsteipfarrei St. Clemens Sterkrade frühzeitig mit eingebunden worden wäre. Stattdessen hat man sich auf die frühzeitige Kommunikation mit den Gremien, mit Pfarrgemeinderat und Kirchenvorständen, beschränkt und diese rund 60 Personen dann per Unterschrift zur monatelangen strikten Verschwiegenheit verpflichtet.

So ist passiert, was bei diesem brüsken Vorgehen passieren musste: Die in den Gottesdiensten per Verlautbarung kurzfristig informierten Katholikinnen und Katholiken reagierten vielfach geschockt. Schon kurz nach der Bekanntgabe kündigten namhafte Ehrenamtliche von St. Clemens an, sämtliche Ämter niederzulegen, sollte es bei der Versetzung von Roland Winkelmann nach Sterkrade bleiben.

Die Chance auf eine konstruktive und angemessene Diskussion wurde vertan

Hätte man die Gemeindebasis, etwa bei einem großen Infotreffen, frühzeitig mit einbezogen, hätte die Chance bestanden, diese sensible Personalie umfassend zu erläutern. Die Bistums-Verantwortlichen hätten dann klar machen können, warum es aus ihrer Sicht sinnvoll sei, Roland Winkelmann eine neue berufliche Chance als Seelsorger in St. Clemens zu geben. Sie hätten darlegen können, warum der wegen grenzverletzendem sexualisierten Verhaltens im März 2023 freigestellte Geistliche aus ihrer Sicht wieder vor Ort einsetzbar sei. Auch dann hätte es sicherlich kontroverse Debatten gegeben. Aber es hätte die Chance bestanden, in einen vernünftigen und konstruktiven Diskussionsprozess einzutreten. Vielleicht hätte dann ja sogar die vom Oberhausener Katholikenrats-Vorsitzenden Thomas Gäng geforderte Barmherzigkeit eine Chance gehabt.

Nach diesem Kommunikations-Desaster sind die Gräben zwischen Ruhrbischof Franz-Josef Overbeck und der Gemeindebasis in der Großpfarrei St. Clemens noch größer geworden, als sie es nach der umstrittenen Overbeck-Entscheidung zur Schließung von St. Theresia in Oberhausen-Walsumermark ohnehin schon waren. Das Bistum hat seine Sterkrader Basis missachtet und die Quittung kassiert.

