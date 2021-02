Bistum Essen veröffentlicht Pomodoro-Clips fürs Homeoffice

Arbeiten auf der Halde Haniel in Bottrop? Das und weitere ungewöhnliche Orte stellt das Bistum Essen nun in sogenannten Pomodore-Sessions zur Verfügung.

Oberhausen. Die Pomodoro-Technik hilft beim Zeitmanagement im Homeoffice. Das Bistum Essen lädt zum Arbeiten an ungewöhnlichen Plätzen ein.

25 Minuten arbeiten, 5 Minuten Pause: Die sogenannte Pomodoro-Technik ist ein beliebtes Modell für Zeitmanagement. Das Bistum Essen lädt mit dieser Methode ein, per Video auf der Insel Texel, am Dom oder auf der Bottroper Halde Haniel zu arbeiten.

25 Minuten arbeiten, 5 Minuten Pause bei der Pomodoro-Technik

Viele Menschen arbeiten im aktuellen Corona-Lockdown im Homeoffice. Da fällt es nicht immer leicht, sich die Zeit außerhalb des gewohnten Arbeitsplatzes einzuteilen, ohne Ablenkung konzentriert zu arbeiten und genug Pausen zu machen. Eine beliebte Zeitmanagement-Methode ist die sogenannte Pomodoro-Technik.

Die Arbeitszeit wird darin in vier Phasen mit jeweils 25 Minuten aufgeteilt, nach jeder Phase werden 5 Minuten Pause gemacht. Danach folgt eine große Pause von rund 15 bis 30 Minuten. Anschließend kann dieser Block mit Arbeitsphasen und Pausen beliebig oft wiederholt werden. Erfunden hat diese Methode in den 1980er-Jahren der Coach und Autor Francesco Cirillo – benannt nach einer Küchenuhr in Form einer Tomate, der „pomodoro“.

Zum Arbeiten nach Texel, in den Dom oder auf die Halde Haniel in Bottrop

Aktuell gibt es zu dieser Methode vor allem viele YouTube-Videos, mit denen Menschen im Homeoffice zum konzentrierten Arbeiten ganz einfach nach Hogwarts zu Harry Potter, ins Auenland zu Bilbo Beutlin oder in andere Länder, Städte und Orte in der Natur reisen können.

Auch das Bistum Essen schickt Interessierte nun per Video an verschiedene Orte seiner Region: Neben den Dünen der Nordseeinsel Texel können sie sich zum Arbeiten in den Essener Dom setzen, in den benachbarten Kreuzgang oder auf die Halde Haniel begeben. Jedes Video begleitet die Nutzer bei zwei Stunden Arbeit mit der Pomodoro-Technik. Die insgesamt vier Videos können Nutzer im YouTube-Kanal des Bistums Essen und auf der Homepage abrufen und nutzen.

Zu den Videos:

Essener Dom, Pomodoro-Session

Kreuzgang Essen, Pomodoro-Session

Halde Haniel in Bottrop, Pomodoro-Session

Insel Texel, Pomodoro-Session